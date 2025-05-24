Что ждет Зубкова, Сикана, Батагова? Трабзонспор готовит кадровую революцию

Футбольный клуб «Трабзонспор» разочаровал своих болельщиков в сезоне 2024/25 – подопечные Фатиха Текке проиграли в финале Кубка Турции и на данный момент занимают лишь седьмое место в чемпионате.

По этой причине президент клуба Эртугрул Доган принял важное решение о проведении масштабной кадровой революции. Он намерен попрощаться со всеми футболистами, которые не оправдали ожиданий наставника и обходятся слишком дороге в финансовом плане.

Руководство «Трабзонспора» не считает ни одного игрока неприкасаемым, поэтому все трансферные предложения будут рассматриваться в соответствии с критериями, определенными Фатихом Текке.

В первую очередь Доган намерен продать таких футболистов: защитники Педро Малейро, Стефан Савич, полузащитники Батиста Менди, Джон Ландстрем, Эдин Вишча, нападающие Деннис Дрегуш, Энтони Нвакаеме.

Стоит отметить, что в Турции играют и три представителя Украины – защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан. По сообщениям турецкой прессы им не грозит немедленный уход и этих игроков нет в списке тех, кто будет выставлен на трансфер.