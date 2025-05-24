Олейникова поборется за третий трофей в сезоне на турнире в Словении

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 235) вышла в финал грунтового турнира ITF W50 в Портороже (Словения).

24-летняя украинка, получившая восьмой номер посева, уверенно переиграла в двух сетах третью сеяную Жасмин Ортенци (WTA 268) из Аргентины. По ходу матча Александра оформила шесть брейков и отдала аргентинке лишь одну свою подачу.

Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут. Это был их первый поединок.

ITF W50 Порторож. Грунт. Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) [8] – Жасмин Ортенци (Аргентина) [3] – 6:1, 6:2

В решающем поединке турнира Олейникова сыграет с победителем матча Кайса Ринальдо Перссон (Швеция, WTA 332) – Каролин Вернер (Германия, WTA 324).

Украинская теннисистка поборется за третий трофей в этом сезоне и девятый в карьере.