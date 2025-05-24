Реал вернет в Мадрид своего бывшего футболиста, чтобы заменить Модрича

Мадридский «Реал» намерен усилить полузащиту после того, как испанский чемпионат покинул именитый ветеран Лука Модрич. Хорватский футболист планировал остаться в клубе, однако «сливочные» приняли решение не продлевать контракт из-за солидного возраста игрока.

Руководство королевского клуба считает, что им необходимо усилить центр поля, так как тех футболистов, которые сейчас находятся в команде может не хватить на весь сезон. По этой причине «Реал» намерен вернуть полузащитника Нико Паса, который выступает в чемпионате Италии за «Комо».

Пас перешел в «Комо» за 6 млн евро летом прошлого года, но испанский клуб имеет возможность вернуть игрока за 8 млн евро – именно такая опция прописана в соглашении.

Мадридский клуб считает, что Нико, который может сыграть на трех позициях (опорный и атакующий полузащитник, и даже форвард), идеально заменит Модрича в долгосрочной перспективе. 20-летний аргентинец готов присоединится к бывшему клубу, чтобы поработать под руководством нового наставника Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне Пас провел 35 матчей во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал девять результативных передач.