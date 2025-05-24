Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец против Александрии сыграет без шести футболистов
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 12:53 |
630
0

Черноморец против Александрии сыграет без шести футболистов

Клубный лазарет переполнен

24 мая 2025, 12:53 |
630
0
Черноморец против Александрии сыграет без шести футболистов
ФК Черноморец

В сегодняшнем матче 30 тура УПЛ с «Александрией» в составе одесского «Черноморца» не сможет сыграть целый ряд футболистов. Все они оказались в клубном лазарете.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер Александр Кучер не сможет рассчитывать на шестерых игроков – Евгения Скибу, Йона Шпорна, Георги Робакидзе, Артема Присяжнюка, Жоао Нету и Хусрава Тоирова.

Еще двое игроков – бразильцы Карлос Райан и Кайо Гомес еще раньше покинули «Черноморец».

Сейчас одесская команда занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, еще туром ранее потеряв шансы на сохранение прописки в элите. «Моряки» набрали 22 балла.

«Александрия» расположилась на 2-й позиции, которую завоевала еще туром ранее. В ее активе 66 очков.

Ранее «Черноморец» и «Александрия» назвали стартовые составы на матч 30-го тура.

По теме:
Кучер объяснил, от кого зависит будущее Ракицкого в Черноморце
Черноморец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛЮБЕНОВИЧ – о чемпионате Украины, предложениях из Европы и Джоковиче
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия инсайд травма Евгений Скиба Йон Шпорн Георгий Робакидзе Артем Присяжнюк Жоао Нето Хусрав Тоиров Кайо Гомес
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?
Футбол | 23 мая 2025, 18:55 7
Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?
Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?

Кучеру дадут возможность продолжить работу

Черное золото украинского футбола. Шахтер празднует 89-летие
Футбол | 24 мая 2025, 08:00 40
Черное золото украинского футбола. Шахтер празднует 89-летие
Черное золото украинского футбола. Шахтер празднует 89-летие

Донецкий клуб отмечает годовщину

ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
Футбол | 23.05.2025, 21:59
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
Реал вернет в Мадрид своего бывшего футболиста, чтобы заменить Модрича
Футбол | 24.05.2025, 13:13
Реал вернет в Мадрид своего бывшего футболиста, чтобы заменить Модрича
Реал вернет в Мадрид своего бывшего футболиста, чтобы заменить Модрича
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Футбол | 23.05.2025, 15:01
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
23.05.2025, 00:21
Футбол
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 3
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 10
Футбол
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 3
Футбол
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
23.05.2025, 14:30 1
Футбол
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем