Черноморец против Александрии сыграет без шести футболистов

В сегодняшнем матче 30 тура УПЛ с «Александрией» в составе одесского «Черноморца» не сможет сыграть целый ряд футболистов. Все они оказались в клубном лазарете.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер Александр Кучер не сможет рассчитывать на шестерых игроков – Евгения Скибу, Йона Шпорна, Георги Робакидзе, Артема Присяжнюка, Жоао Нету и Хусрава Тоирова.

Еще двое игроков – бразильцы Карлос Райан и Кайо Гомес еще раньше покинули «Черноморец».

Сейчас одесская команда занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, еще туром ранее потеряв шансы на сохранение прописки в элите. «Моряки» набрали 22 балла.

«Александрия» расположилась на 2-й позиции, которую завоевала еще туром ранее. В ее активе 66 очков.

Ранее «Черноморец» и «Александрия» назвали стартовые составы на матч 30-го тура.