Черноморец против Александрии сыграет без шести футболистов
Клубный лазарет переполнен
В сегодняшнем матче 30 тура УПЛ с «Александрией» в составе одесского «Черноморца» не сможет сыграть целый ряд футболистов. Все они оказались в клубном лазарете.
Как стало известно Sport.ua, главный тренер Александр Кучер не сможет рассчитывать на шестерых игроков – Евгения Скибу, Йона Шпорна, Георги Робакидзе, Артема Присяжнюка, Жоао Нету и Хусрава Тоирова.
Еще двое игроков – бразильцы Карлос Райан и Кайо Гомес еще раньше покинули «Черноморец».
Сейчас одесская команда занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, еще туром ранее потеряв шансы на сохранение прописки в элите. «Моряки» набрали 22 балла.
«Александрия» расположилась на 2-й позиции, которую завоевала еще туром ранее. В ее активе 66 очков.
Ранее «Черноморец» и «Александрия» назвали стартовые составы на матч 30-го тура.
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