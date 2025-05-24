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  4. ЛЮБЕНОВИЧ – о чемпионате Украины, предложениях из Европы и Джоковиче
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 12:34 |
408
0

ЛЮБЕНОВИЧ – о чемпионате Украины, предложениях из Европы и Джоковиче

Желько дал эксклюзивное интервью Sport.ua

24 мая 2025, 12:34 |
408
0
ЛЮБЕНОВИЧ – о чемпионате Украины, предложениях из Европы и Джоковиче
Getty Images/Global Images Ukraine. Желько Любенович

Экс-тренер «Миная» Желько Любенович в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался результатах команд Премьер-лиги Украины, рассказал о том, что он имеет предложения от европейских команд, а также поделился мнением о знаменитом теннисисте Новаке Джоковиче.

- Желько, что скажете по поводу УПЛ? «Динамо» стало первым, «Александрия» - второй, а «Шахтер» - третьим.

- Я считаю, что заслуженно «Динамо» стало чемпионом. «Александрия» играла в самый стабильный футбол весь чемпионат. Это то, что мне понравилось. Самый стабильный футбол был у «Александрии». У них не было каких-то спадов. Александрийцы сыграли ровно весь чемпионат и заслуженно заняли второе место.

«Шахтер», конечно, неожиданно оказался на третьем месте. Просто все должны посмотреть на то, какой возраст у футболистов «Шахтера». Все очень молодые. Иностранцам, которых взяли в команду, нужно время. Все думают, что иностранцы могут сразу показать тот футбол, который от них все ждут. Да, в этом сезоне «Шахтер», скажем так, неудачно сыграл. Но у дончан действительно будущее есть. «Шахтер» имеет в своем расположении футболистов хорошего качества. У них еще все впереди!

- А чей футбол вам еще понравился?

- Мне больше всего понравился футбол «Карпат». Я знаком с Лупашко уже давно. Мне очень понравилось, как «Карпаты» играют. Мне кажется, в самый красивый футбол львовяне играли в этом сезоне. «Верес» тоже некоторые матчи очень хорошо играл. Понравилось мне тоже, как ровненская команда сыграла. Команды, от которых большего ожидал, но у них не получилось, это «ЛНЗ» и «Ворскла». Это две команды, которые, скажем так, провалили сезон. А качество футболистов у этих клубов на достаточно высоком уровне. Они должны показывать намного лучше результат.

- Что скажете по поводу чемпионства «Эпицентра» в Первой лиге?

- Они заслуженно выиграли Первую лигу. Я рад за них. В прошлом сезоне я играл против них стыковые матчи с «Минаем». И действительно «Эпицентр» - это команда, которая двигается вперед. Они заслуженно выиграли.

- Вы рассматриваете варианты на следующий сезон в плане возглавить какую-то команду из чемпионата Украины?

- Я пока что жду. Были разговоры. Но пока что это только разговоры. Конкретики пока что никакой нету. Поэтому жду. Буду надеяться, что кто-то пригласит меня. Также есть команды из Европы, которые интересуются мной. Это тоже мне интересно. Только вот позвонили мне и узнавали, какая ситуация у меня, но конкретного предложения не было. Я рад, что мной начали интересоваться команды не только из Украины, а и из Европы тоже.

- Раньше не интересовались? Сейчас только начали?

- Да-да. Можно сказать, что «Минай» и работа в закарпатском клубе мне дали толчок.

- Вы хотели бы заявить о себе в Европе?

- Я больше всего хочу работать в команде, в которой я буду прогрессировать. Моя карьера тренера только начинается. Хочется работать в клубе, в котором я и моя команда будем прогрессировать. Я надеюсь, что все будет хорошо и что я угадаю с командой.

- Вы сейчас в Сербии?

- Да, сейчас я в Сербии. Я в Украине был три дня. Я шесть лет играл в «Заре». И я как раз запланировал приехать посмотреть игру «Зари». Потом я поехал посмотрел матч «Александрии». И затем я вернулся домой. Мне захотелось посмотреть эти матчи.

- «Александрия» тоже для вас не чужая команда. Узнали вас на трибунах?

- Да-да. На трибунах было очень много людей! Очень много болельщиков узнали меня. Я думал, что они меня уже забыли, но, кажется, что нет.

- Сейчас многие выделяют работу Ротаня! Вы как оцените его?

- Заслужил он! Я и сказал, что у «Александрии» самый стабильный футбол. Действительно, Ротань показал, что он качественный тренер. Также у «Александрии» и футболисты действительно хорошего уровня. Я Ротаню желаю, чтобы он двигался вперед в своей карьере.

- А за теннисом вы следите? Все-таки вы земляк Новака Джоковича

- За теннисом я слежу только, когда Джокович играет.

- Ролан Гаррос близится. Как считаете, Новак сможет снова выиграть Открытый чемпионат Франции?

- Новак хочет выиграть еще один Большой шлем и закончить с карьерой теннисиста. Если он победит на Ролан Гаррос, то это для него будет 25-й титул серии Grand Slam. И я так понимаю, что он играет, пока не выиграет этот 25-й Большой шлем (смеется). Но, к сожалению, видно, что он уже не показывает тот теннис, в который он играл раньше. Это понятно, так как ему уже 38 лет. Ему сложно играть уже на прежнем уровне. Но таких профессионалов, как он и Роналду, я думаю, больше в мире нету. Поэтому я Новаку желаю, чтобы он выиграл этот один Большой шлем и спокойно пошел на пенсию (смеется).

- Ну, вы следите, когда Джокович играет?

- Конечно-конечно. За теннисом вся Сербия следит, когда он играет.

- В ресторанах, наверное, его матчи смотрят?

- Везде! Дома, в ресторанах.

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Желько Любенович Динамо Киев Шахтер Донецк Карпаты Львов Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Новак Джокович
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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