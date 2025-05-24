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  4. Диего Симеоне стал свидетелем убийства бывшего приспешника Януковича
Испания
24 мая 2025, 12:50 |
1759
0

Диего Симеоне стал свидетелем убийства бывшего приспешника Януковича

Жена главного тренера «Атлетико» дала комментарий по убийству Андрея Портнова

24 мая 2025, 12:50 |
1759
0
Диего Симеоне стал свидетелем убийства бывшего приспешника Януковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

В среду, 21 мая 2025 года, в Мадриде был убит известный украинский политик Андрей Портнов, который был юристом и заместителем главы Администрации Президента во времена Виктора Януковича.

Как оказалось позже, одними из свидетелей этого события стали главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и его жена Карла Перейра. Именно жена аргентинца дала свой комментарий относительно увиденного:

«Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к семьям, которые пострадали. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их».

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига российско-украинская война убийство смерть
Дмитрий Вус Источник: El Espanol
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