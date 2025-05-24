Диего Симеоне стал свидетелем убийства бывшего приспешника Януковича

В среду, 21 мая 2025 года, в Мадриде был убит известный украинский политик Андрей Портнов, который был юристом и заместителем главы Администрации Президента во времена Виктора Януковича.

Как оказалось позже, одними из свидетелей этого события стали главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и его жена Карла Перейра. Именно жена аргентинца дала свой комментарий относительно увиденного:

«Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к семьям, которые пострадали. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их».