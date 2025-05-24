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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 11:55 |
174
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Черноморец и Александрия назвали стартовые составы на матч 30-го тура

Поединок 30-го тура Премьер-лиги состоится 24 мая в 13:00 по киевскому времени

24 мая 2025, 11:55 |
174
0
Черноморец и Александрия назвали стартовые составы на матч 30-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Александрия

24 мая состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и «Александрия».

Поединок пройдет на арене «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Александр Кучер и Руслан Ротань – определились со стартовыми составами на предстоящий поединок. Эта встреча не имеет особого турнирного значения для обоих коллективов («Александрия» останется второй, «Черноморец» не сможет сохранить прописку в элите).

Подопечные Александра Кучера набрали 22 балла и занимают 16-е место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на второй позиции, в активе клуба – 66 очков.

Стартовые составы на матч «Черноморец» – «Александрия»:

ФК Черноморец: Рудько, Бутко, Мозес, Ермаков, Ракицкий, Кисиль, Сигеев, Габелок, Когут, Хобленко, Попов

ФК Александрия: Ермаков, Калюжный, Булеца, Кулаков, Логинов, Скорко, Мартынюк, Цара, Шабанов, Козак, Шостак

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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