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  4. Хуберт Хуркач – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
24 мая 2025, 11:37 |
88
0

Хуберт Хуркач – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 250 в Женеве

24 мая 2025, 11:37 |
88
0
Хуберт Хуркач – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач и Новак Джокович

24 мая на грунтовом турнире АТР 250 в Женеве (Швейцария) состоится финальный матч.

Ориентировочно в 16:00 на центральный корт выйдут Хуберт Хуркач (Польша, АТР 31) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Это будет восьмая встреча соперников. Счет 7:0 в пользу Новака.

Победитель противостояния выиграет трофей соревнований. Новака имеет шанс взять сотый титул в карьере.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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