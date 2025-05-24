Хуберт Хуркач – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая на грунтовом турнире АТР 250 в Женеве (Швейцария) состоится финальный матч.

Ориентировочно в 16:00 на центральный корт выйдут Хуберт Хуркач (Польша, АТР 31) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмая встреча соперников. Счет 7:0 в пользу Новака.

Победитель противостояния выиграет трофей соревнований. Новака имеет шанс взять сотый титул в карьере.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.