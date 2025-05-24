Хуберт Хуркач – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 250 в Женеве
24 мая на грунтовом турнире АТР 250 в Женеве (Швейцария) состоится финальный матч.
Ориентировочно в 16:00 на центральный корт выйдут Хуберт Хуркач (Польша, АТР 31) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).
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Это будет восьмая встреча соперников. Счет 7:0 в пользу Новака.
Победитель противостояния выиграет трофей соревнований. Новака имеет шанс взять сотый титул в карьере.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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