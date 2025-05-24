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Ролан Гаррос
24 мая 2025, 11:36 | Обновлено 24 мая 2025, 12:19
182
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Eurosport будет транслировать Ролан Гаррос с украинской звуковой дорожкой

MEGOGO обеспечит украинскую аудиодорожку на телеканалах Eurosport

24 мая 2025, 11:36 | Обновлено 24 мая 2025, 12:19
182
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Eurosport будет транслировать Ролан Гаррос с украинской звуковой дорожкой

Телеканалы Eurosport впервые будут транслировать теннисный турнир Ролан Гаррос с возможностью выбора украинской звуковой дорожки. Это стало возможным благодаря сотрудничеству медиасервиса MEGOGO с Warner Bros. Discovery. Благодаря этому украинские зрители впервые получат полный доступ к прямым трансляциям престижного турнира Большого шлема с профессиональными комментариями на родном языке.

Основная сетка конкурса начнется 25 мая и продлится до 8 июня. В течение первой недели матчи с украинским комментарием будут транслироваться преимущественно на канале Eurosport 2. Со второй недели турнир будет доступен для просмотра на обоих каналах - Eurosport 1 и Eurosport 2.

В состав украинской комментаторской команды вошли пять специалистов: Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Дарья Кузнецова и Евгений Перестенко. Звуковая дорожка будет создана и поддержана собственной командой MEGOGO, а техническую и редакционную координацию обеспечат специалисты Warner Bros. Discovery.

Если матчи с участием украинских теннисистов не попадут в программу основных каналов Eurosport, MEGOGO будет транслировать их отдельно на своей платформе с украинскими комментариями в разделах «Теннис» и «Дискавери+».

Чтобы включить украинский язык, зрителям нужно нажать на иконку настроек («колесико») во время просмотра канала Eurosport, перейти в пункт «Звуковая дорожка» и выбрать вариант «Украинский» из списка доступных языков.

В основной сетке «Ролан Гаррос» в этом году примут участие не менее семи украинских теннисистов. Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Анастасия Соболева выступят только в одиночном разряде. Марта Костюк и Даяна Ястремская выступят как в одиночном, так и в парном разряде. Людмила и Надежда Киченок выступят в парном разряде.

Освещением турнира «Ролан Гаррос» на международном уровне займется известная команда комментаторов и экспертов из Warner Bros. Discovery. В него вошли легенды тенниса и члены Зала славы Джон Макинрой, Джим Курье, Крис Эверт, Матс Виландер и Борис Беккер, которые вместе выиграли почти сотню трофеев Большого шлема в различных категориях.

К команде экспертов также присоединится Винус Уильямс, обладательница 23 трофеев Большого шлема в одиночном, парном и смешанном одиночном разрядах. Она проведет серию специальных историй об истории грунтового турнира и связи тенниса с парижской культурой.

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Ролан Гаррос 2025 MEGOGO Eurosport телевидение ТВ-права телетрансляции
Вячеслав Кулаковский Источник: Mediasat
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pecherytsja88
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