Другие новости24 мая 2025, 10:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 мая 2025, 10:51 |
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В субботу, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:15 Реал Мадрид – Реал Сосьедад
21:00 Арминия – Штутарт
22:00 ПСЖ – Реймс
ХОККЕЙ
15:20 Швеция – США
19:20 Швейцария – Дания
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