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24 мая 2025, 10:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 мая 2025, 10:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Реал Мадрид – Реал Сосьедад

Ggbet 1.44 – 5.41 – 7.31

21:00 Арминия – Штутарт

Ggbet 6.85 – 5.00 – 1.49

22:00 ПСЖ – Реймс

Ggbet 1.14 – 10.20 – 24.00

ХОККЕЙ

15:20 Швеция – США

Ggbet 1.78 – 4.69 – 4.00

19:20 Швейцария – Дания

Ggbet 1.34 – 6.28 – 8.25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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