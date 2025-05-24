СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 мая

В субботу, 24 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Реал Мадрид – Реал Сосьедад

1.44 – 5.41 – 7.31

21:00 Арминия – Штутарт

6.85 – 5.00 – 1.49

22:00 ПСЖ – Реймс

1.14 – 10.20 – 24.00

ХОККЕЙ

15:20 Швеция – США

1.78 – 4.69 – 4.00

19:20 Швейцария – Дания

1.34 – 6.28 – 8.25