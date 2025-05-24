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Ролан Гаррос
24 мая 2025, 11:54 |
86
0

СВЕНТЕК: «После Рима у меня было много времени подумать о своей игре»

Польская теннисистка провела пресс-конференцию

24 мая 2025, 11:54 |
86
0
СВЕНТЕК: «После Рима у меня было много времени подумать о своей игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В этом сезоне на грунтовых покрытиях польская теннисистка Ига Свентек не оправдала собственных высоких ожиданий, но остается надежда, что парижский грунт снова поможет ей обрести ту точность и концентрацию, которые делают ее практически непобедимой.

«Честно говоря», – улыбнулась Свентек на пресс-конференции в пятницу, 23 мая, в главной зале для интервью. – «Я люблю играть в теннис здесь».

Ситуация не критическая, но удивительная: Свентек впервые с 2020 года, когда она завоевала свой первый титул в Париже, будучи 54-й ракеткой мира, приезжает на Ролан Гаррос без единого титула на грунте в сезоне.

Разочарованная выступлениями в Штутгарте, Мадриде и Риме, где она ни разу не дошла до финала, 23-летняя теннисистка продолжает искать решения.

«После Рима у меня было много времени подумать о своей игре и отношении к происходящему, – сказала она. – Я действительно сосредоточилась на том, чтобы что-то изменить».

Инсайдеры отмечают, что в последнее время Ига выглядит немного напряженной. Они уверены: возвращение в Париж, где теннисистка добилась 35 побед при 2 поражениях, может стать именно тем исцеляющим фактором, который она ищет.

«Для нее все зависит от психологии», – считает бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки, выступившая на пресс-конференции в рамках промо показа Ролан Гаррос на канале TNT. – «Если она сможет оставаться спокойной, расслабленной и довольной – ее игра автоматически сложится».

Возняцки убеждена, что в теннисе Свентек на данный момент ничего не недостает. Ей просто нужно отпустить давление и позволить себе играть на своем уровне.

«Как она подойдет к Ролан Гаррос? – задала риторический вопрос Возняцки. – Будет ли она чувствовать сильное давление, сковывать себя, потому что уже побеждала здесь много раз? Или, наоборот, скажет: «Я уже столько раз выигрывала, могу расслабиться и получать удовольствие. Это моя поверхность – остальные пусть боятся меня».

Когда ты показываешь почти идеальный теннис на одном покрытии в течение многих лет, ожидания закономерно возрастают. А Ига, по ее собственным словам, – перфекционист. В пятницу она признала, что часто слишком строго оценивает себя, если игра не дотягивает до ее стандартов.

«Не думаю, что возможно полностью перестать быть перфекционистом, – сказала она. – Но, безусловно, есть способы держать это под контролем. В последнее время, когда я допускала ошибки на корте, я слишком сильно на них зацикливалась. Это надо было понять самой, даже несмотря на то, что моя команда мне уже говорила об этом».

«Постепенное вхождение в турнир, настройка ног – как в прямом, так и в переносном смысле – вот правильный путь», – отметил двукратный чемпион Ролан Гаррос Джим Курье, также выступивший вместе с Возняцки. – «Ничего не усложнять. Ее игра уже достаточно хороша».

Сама Свентек уверена, что лучший теннис приходит тогда, когда перестаешь зацикливаться на ошибках и просто сосредотачиваешься на следующем моменте.

«Я хочу быть более позитивной в отношении того, что делаю, и не концентрироваться слишком сильно на ошибках, – заключила она. – Просто идти вперед. Быть смелее».

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Ролан Гаррос 2025 Ига Свёнтек Каролин Возняцки Джим Курье пресс-конференция
Вячеслав Кулаковский Источник: Roland Garros
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