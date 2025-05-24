«Я верю». Ахметов выступил с заявлением в день рождения Шахтера

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов вышел на публику, сделав заявление в день рождения донецкого клуба. Горнякам исполнилось 89 лет.

«Сегодня наш родной «Шахтер» отмечает свой день рождения – 89-летие клуба с большой историей и сильным духом. Историей, которую все эти десятилетия писали выдающиеся игроки, тренеры, работники, болельщики. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается частью нашей большой семьи!

В этом сезоне мы завоевали 15-й Кубок Украины – важный и символический трофей. Для «Шахтера» это уже 45-й трофей в истории клуба, и каждый из них – результат труда, борьбы и силы характера. К сожалению, чемпионат этого года мы завершаем с медалями не того цвета, к которому привыкли, но этот вызов сделает нас сильнее. Я верю в наших молодых и талантливых футболистов – они амбициозны и мечтают о победах. И я уверен, что команда сделает все возможное, чтобы уже в следующем сезоне подарить нашим болельщикам радость яркой игры и гордость за золотые медали.

Я поздравляю с днем ​​рождения клуба наших болельщиков и благодарю каждого из вас за то, что остаетесь с клубом всегда: в дни триумфа и в моменты испытаний, переживаете с нами поражение и радуетесь победам.

Но особенно я хочу поблагодарить наших защитников, которые сегодня защищают Украину на фронте. Благодаря вам клуб продолжает жить, играть и побеждать даже в трудные времена войны. Мы всегда будем рядом, помогать и поддерживать вас – тех, кто стоит на защите нашей свободы и независимости.

В день рождения Шахтера я хочу пожелать всем нам мира и победы, встреч на переполненных стадионах в свободной, независимой, сильной Украине. Пусть впереди будет еще много ярких страниц в истории клуба, написанных вместе с вами и ради вас», – сказал функционер.

Трофеи Шахтера за время существования