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  4. «Я верю». Ахметов выступил с заявлением в день рождения Шахтера
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 10:57 | Обновлено 24 мая 2025, 12:09
778
4

«Я верю». Ахметов выступил с заявлением в день рождения Шахтера

Функционер поздравил родной клуб

24 мая 2025, 10:57 | Обновлено 24 мая 2025, 12:09
778
4
«Я верю». Ахметов выступил с заявлением в день рождения Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов вышел на публику, сделав заявление в день рождения донецкого клуба. Горнякам исполнилось 89 лет.

«Сегодня наш родной «Шахтер» отмечает свой день рождения – 89-летие клуба с большой историей и сильным духом. Историей, которую все эти десятилетия писали выдающиеся игроки, тренеры, работники, болельщики. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается частью нашей большой семьи!

В этом сезоне мы завоевали 15-й Кубок Украины – важный и символический трофей. Для «Шахтера» это уже 45-й трофей в истории клуба, и каждый из них – результат труда, борьбы и силы характера. К сожалению, чемпионат этого года мы завершаем с медалями не того цвета, к которому привыкли, но этот вызов сделает нас сильнее. Я верю в наших молодых и талантливых футболистов – они амбициозны и мечтают о победах. И я уверен, что команда сделает все возможное, чтобы уже в следующем сезоне подарить нашим болельщикам радость яркой игры и гордость за золотые медали.

Я поздравляю с днем ​​рождения клуба наших болельщиков и благодарю каждого из вас за то, что остаетесь с клубом всегда: в дни триумфа и в моменты испытаний, переживаете с нами поражение и радуетесь победам.

Но особенно я хочу поблагодарить наших защитников, которые сегодня защищают Украину на фронте. Благодаря вам клуб продолжает жить, играть и побеждать даже в трудные времена войны. Мы всегда будем рядом, помогать и поддерживать вас – тех, кто стоит на защите нашей свободы и независимости.

В день рождения Шахтера я хочу пожелать всем нам мира и победы, встреч на переполненных стадионах в свободной, независимой, сильной Украине. Пусть впереди будет еще много ярких страниц в истории клуба, написанных вместе с вами и ради вас», – сказал функционер.

Трофеи Шахтера за время существования

  • Чемпионат Украины (15)
  • Кубок Украины (15)
  • Суперкубок Украины (9)
  • Кубок УЕФА / Лига Европы (1)
  • Кубок СССР (4)
  • Суперкубок СССР (1)
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день рождения чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ринат Ахметов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Boodya
Та тут буде срач...і до бабки не ходи😂
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+5
sania
Лошари, пахан сказав 45 трофей, спорт юа навіть роскладку дав... Так що до Динамо, як до місяця....З святом!!
Ответить
+1
easterly
А де виступив? Цікаво локацію побачити)
Ответить
+1
serhiy
 🐽  👉🏻👌 🖕
Ответить
0
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