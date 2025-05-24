Вингер Сампдории прокомментировал дебют в составе сборной Украины

Вингер итальянской «Сампдории» Максим Иванов поделился впечатлениями после дебюта в составе сборной Украины U-16 на Турнире развития УЕФА:

– Максим, делись впечатлениями после дебюта за сборную Украины на турнире развития УЕФА в Финляндии.

– Хорошие эмоции. Тренерский штаб произвел положительное впечатление. Это мой первый сбор. Ребята хорошо приняли в команде. На турнире были сильнейшие соперники. Все получилось очень хорошо.

– Какие впечатления испытывает 15-летний парень, когда впервые выходит на поле в составе сборной Украины?

– Невероятные эмоции. Чувство гордости, что ты представляешь свою страну. С детства мечтал сыграть за сборную Украины. Для меня это огромный опыт. Не было никакого мандража. Только желание отдать все силы на поле.

Мне очень приятно, что в моей украинской школе, когда мы играли против венгров, отменили урок английского, чтобы посмотреть матч. Одноклассники болели за меня, – признался Иванов.

Турнир развития УЕФА состоялся с 4 по 9 мая в финском городке Эерикиля. Подопечные Александра Сытника потерпели поражение от Греции (1:3) и Финляндии (0:1), а затем одержали победу над командой Венгрии (2:1).