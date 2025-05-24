Вингер Сампдории прокомментировал дебют в составе сборной Украины
Максим Иванов получил вызов от Александра Сытника в команду U-16
Вингер итальянской «Сампдории» Максим Иванов поделился впечатлениями после дебюта в составе сборной Украины U-16 на Турнире развития УЕФА:
– Максим, делись впечатлениями после дебюта за сборную Украины на турнире развития УЕФА в Финляндии.
– Хорошие эмоции. Тренерский штаб произвел положительное впечатление. Это мой первый сбор. Ребята хорошо приняли в команде. На турнире были сильнейшие соперники. Все получилось очень хорошо.
– Какие впечатления испытывает 15-летний парень, когда впервые выходит на поле в составе сборной Украины?
– Невероятные эмоции. Чувство гордости, что ты представляешь свою страну. С детства мечтал сыграть за сборную Украины. Для меня это огромный опыт. Не было никакого мандража. Только желание отдать все силы на поле.
Мне очень приятно, что в моей украинской школе, когда мы играли против венгров, отменили урок английского, чтобы посмотреть матч. Одноклассники болели за меня, – признался Иванов.
Турнир развития УЕФА состоялся с 4 по 9 мая в финском городке Эерикиля. Подопечные Александра Сытника потерпели поражение от Греции (1:3) и Финляндии (0:1), а затем одержали победу над командой Венгрии (2:1).
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