«На турнирах Большого шлема все по-другому». Синнер дал пресс-конференцию

Первая ракетка мира Янник Синнер вернулся на корт после дисквалификации с триумфальным приемом в Риме, где при активной поддержке местных болельщиков дошел до финала. Однако его, как и год назад в Париже, остановил Карлос Алькарас. На кортах Ролан Гаррос Синнера также окружила толпа фанатов за несколько дней до старта второго мэйджора сезона – между тренировками с Гаэлем Монфисом и Джорданом Томпсоном.

Несколько выходных позволили 23-летнему итальянцу восстановиться после физически тяжелого возвращения на домашний турнир. На пресс-конференции он признал, что ему потребуется время, чтобы выйти на оптимальный уровень в ближайшие две недели.

«Здесь все будет по-другому. В Риме мы анализировали статистику, и некоторые показатели были хорошими, а некоторые – совсем не там, где я хочу быть. Именно так я и ощущал себя на корте. Так что есть куда расти. Надеюсь, у нас еще есть время внести небольшие изменения.

Чудес не бывает, правда? Нужно время. Матчи – это не тренировки. Мы работаем усердно, стараемся достичь нужного физического уровня, того состояния, в котором я хочу себя чувствовать на корте… Формат из пяти сетов станет отличным тестом, чтобы понять, где я нахожусь. Посмотрим, как отреагирует мое тело».

В прошлом сезоне он приехал на Ролан Гаррос в недостаточно хорошей форме после травмы бедра, полученной в Мадриде. Тогда он пропустил Рим, но все же дошел до полуфинала в Париже, где сыграл пять сетов против будущего чемпиона Алькараса.

Выход в финал первого в карьере Мастерса на грунте, и при этом первого финала на таком уровне против Алькараса, стал важным шагом к возвращению уверенности в своей игре на этом покрытии.

«Безусловно, это был отличный результат – выйти в финал после трех месяцев перерыва. Это был мой первый большой финал на грунте, что немаловажно, ведь мы проделали большую работу. Приятно было стать частью такого финала. Мы заметили несколько моментов, которые можно улучшить. На турнирах Большого шлема все по-другому. Нужно быть готовым психологически и физически, правильно расходовать энергию. Все зависит от стабильности и надежности».

Проанализировав цифры вместе со своей командой, Синнер сравнил текущие результаты с выступлением на прошлогоднем турнире в Монте-Карло. Они изучили скорость мяча, вращение, темп передвижения, ускорение. Однако, по мнению Синнера, статистика – не главное, когда выходишь на корт и начинается реальный матч.

«Когда мы играем, мы всегда полагаемся на ощущения, понимаете? У нас нет второго шанса, когда выходим на корт. Бывают дни, когда чувствуешь себя отлично, а бывают – не очень. Но всегда нужно искать решение.

Для меня статистика очень важна… Я не всегда знаю, правильно ли я играю, с нужной ли скоростью, хорошо ли двигаюсь и так далее. Поэтому мы взяли один из первых матчей в Монако в прошлом году – это был первый турнир на грунте – и сравнили с нынешним стартом на этом покрытии, чтобы понять, где я нахожусь.

Теперь у нас есть полная картина. Мы знаем, над чем нужно работать, и это очень полезно. В Риме целью было выиграть пару матчей, а я дошел до финала – это огромное достижение для меня. Надеюсь, оно добавит уверенности перед выступлением здесь, в Париже».