«Не стоит беспокоиться». Анчелотти отреагировал на уход Модрича из Реала

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

На уход звездного хорвата из расположения «сливочных» отреагировал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, расхвалив футболиста.

«Модрич – один из последних представителей действительно особого золотого поколения. Последний – это Карвахаль, но цикл подошел к концу.

Не то чтобы клубу нужно создавать новое поколение, есть игроки, которые уже давно здесь, такие как Камавинга, Родриго или Винисиус. Мадридистам не стоит беспокоиться, это клуб, который всегда хочет быть на самом высоком уровне.

Время Модрича здесь истекло, как и мое, а до нас были Кроос, Каземиро, Криштиану, Бензема, Серхио Рамос, Касильяс... Но «Реал» продолжает оставаться самым большим клубом в мире», – сказал Анчелотти.

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отличившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» принял официальное решение относительно будущего Карло Анчелотти в расположении «сливочных».