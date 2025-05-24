ВИДЕО. Футболистка Металлиста 1925 потанцевала в нижнем белье. Красиво
Вероника Кожухар показала свою красоту
26-летняя футболистка женской команды харьковского «Металлиста 1925» Вероника Кожухар привлекла внимание в Instagram.
Она выложила видео в белом наряде — короткие шорты, топ и наушники — танцующую под песню Oh Baby.
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Красавица уже собрала множество лайков и комментариев.
Хотя со своим парнем Владиславом Кравцом (вратарем юношеской сборной Украины и «Шахтера») они редко публикуют совместные фото, в комментариях они часто поддерживают друг друга.
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