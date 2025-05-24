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24 мая 2025, 02:51 |
106
0

ВИДЕО. Футболистка Металлиста 1925 потанцевала в нижнем белье. Красиво

Вероника Кожухар показала свою красоту

24 мая 2025, 02:51 |
106
0
ВИДЕО. Футболистка Металлиста 1925 потанцевала в нижнем белье. Красиво
Instagram. Вероника Кожухар

26-летняя футболистка женской команды харьковского «Металлиста 1925» Вероника Кожухар привлекла внимание в Instagram.

Она выложила видео в белом наряде — короткие шорты, топ и наушники — танцующую под песню Oh Baby.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица уже собрала множество лайков и комментариев.

Хотя со своим парнем Владиславом Кравцом (вратарем юношеской сборной Украины и «Шахтера») они редко публикуют совместные фото, в комментариях они часто поддерживают друг друга.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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