Другие новости24 мая 2025, 02:09 |
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ФОТО. Легенда футбола снова стал отцом в 50. Его жена – огонь
У Верона родилась дочь — он стал отцом в третий раз
24 мая 2025, 02:09 |
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Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон снова стал отцом.
В мае 2025 года его жена Валентина Мартин родила дочь Милу.
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С 30-летней бизнесвумен Верон расписался в 2023 году.
Ранее она опровергала слухи о браке ради выгоды, заявив, что работает в бьюти-сфере и имеет юридическое образование.
Это третий ребёнок Верона: от первого брака у него есть дочь Яра и сын Деян, который также стал футболистом.
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