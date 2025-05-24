Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легенда футбола снова стал отцом в 50. Его жена – огонь
Другие новости
24 мая 2025, 02:09 |
307
0

ФОТО. Легенда футбола снова стал отцом в 50. Его жена – огонь

У Верона родилась дочь — он стал отцом в третий раз

24 мая 2025, 02:09 |
307
0
ФОТО. Легенда футбола снова стал отцом в 50. Его жена – огонь
Instagram. Хуан Себастьян Верон и Валентина Мартин

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон снова стал отцом.

В мае 2025 года его жена Валентина Мартин родила дочь Милу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

С 30-летней бизнесвумен Верон расписался в 2023 году.

Ранее она опровергала слухи о браке ради выгоды, заявив, что работает в бьюти-сфере и имеет юридическое образование.

Это третий ребёнок Верона: от первого брака у него есть дочь Яра и сын Деян, который также стал футболистом.

По теме:
ВИДЕО. Футболистка Металлиста 1925 потанцевала в нижнем белье. Красиво
ВИДЕО. Футболист Барселоны погнался за человеком в парке. Причина
ФОТО. Судаков в соцсетях намекнул на своё будущее. Знак
фото lifestyle Хуан Себастьян Верон сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Хоккей | 23 мая 2025, 04:45 4
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация

В борьбе за титул осталось только четыре команды

Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Футбол | 23 мая 2025, 07:00 3
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала

Спортивный директор «Шахтера» назвал соотечественника легендой

Мини-футбол. Проиграв Турции, Украина потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
Футбол | 23.05.2025, 19:40
Мини-футбол. Проиграв Турции, Украина потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
Мини-футбол. Проиграв Турции, Украина потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
Все трофеи коуча Наполи. Антонио Конте в 5-й раз стал чемпионом Италии
Футбол | 24.05.2025, 02:23
Все трофеи коуча Наполи. Антонио Конте в 5-й раз стал чемпионом Италии
Все трофеи коуча Наполи. Антонио Конте в 5-й раз стал чемпионом Италии
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Бокс | 23.05.2025, 08:26
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
22.05.2025, 09:11
Футбол
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 4
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 2
Футбол
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем