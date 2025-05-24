ФОТО. Легенда футбола снова стал отцом в 50. Его жена – огонь

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон снова стал отцом.

В мае 2025 года его жена Валентина Мартин родила дочь Милу.

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С 30-летней бизнесвумен Верон расписался в 2023 году.

Ранее она опровергала слухи о браке ради выгоды, заявив, что работает в бьюти-сфере и имеет юридическое образование.

Это третий ребёнок Верона: от первого брака у него есть дочь Яра и сын Деян, который также стал футболистом.