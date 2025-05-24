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24 мая 2025, 01:37 |
448
1

ФОТО. Судаков в соцсетях намекнул на своё будущее. Знак

Судаков своим поведением говорит о возможных переменах

24 мая 2025, 01:37 |
448
1
ФОТО. Судаков в соцсетях намекнул на своё будущее. Знак
Instagram. Георгий Судаков

В Instagram «Шахтера» под постом о форме сезона 2025/26 фанат написал про страх увидеть Судакова в этой форме.

Сам игрок ответил двумя смайлами: «👀😂».

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«Наполи» рассматривает Судакова как альтернативу Де Брюйне и сделал устное предложение размером в 35+5 млн евро.

«Шахтер» хочет 40 млн евро, бонусы и процент с следующего трансфера.

Этим комментарием футболист показал свою надежду на смену клуба уже этим летом.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МИ НАШАЙ КРОТО БОТО БАНДОЙ  ЗДЭЛАЛИ УСНАЭ ПРЕДЛАЖЕНИЭ ВЕЛИКАМУ И МАГУЧЕМУ ШАХТЕРУ ПА АРЕНДЕ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ЖОРЕКА НА ЛЕТА  КАМУ ТА НАДА НАШУ ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ УБЭРАТЬ ПРЕДЛАЖИЛИ ЯЩЕК БАЯРАШНЕКА  ЖДЭМ АТВЕТА  КУРАТАР СКОРА ФСЭ СКАЖЭТ
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