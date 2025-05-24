Другие новости24 мая 2025, 01:37 |
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ФОТО. Судаков в соцсетях намекнул на своё будущее. Знак
Судаков своим поведением говорит о возможных переменах
24 мая 2025, 01:37 |
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В Instagram «Шахтера» под постом о форме сезона 2025/26 фанат написал про страх увидеть Судакова в этой форме.
Сам игрок ответил двумя смайлами: «👀😂».
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«Наполи» рассматривает Судакова как альтернативу Де Брюйне и сделал устное предложение размером в 35+5 млн евро.
«Шахтер» хочет 40 млн евро, бонусы и процент с следующего трансфера.
Этим комментарием футболист показал свою надежду на смену клуба уже этим летом.
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