ФОТО. Судаков в соцсетях намекнул на своё будущее. Знак

В Instagram «Шахтера» под постом о форме сезона 2025/26 фанат написал про страх увидеть Судакова в этой форме.

Сам игрок ответил двумя смайлами: «👀😂».

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«Наполи» рассматривает Судакова как альтернативу Де Брюйне и сделал устное предложение размером в 35+5 млн евро.

«Шахтер» хочет 40 млн евро, бонусы и процент с следующего трансфера.

Этим комментарием футболист показал свою надежду на смену клуба уже этим летом.