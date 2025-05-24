ФОТО. Легендарный экс-футболист шокировал новой девушкой
Михаэль Баллак с новой возлюбленной засветился в Каннах
Михаэль Баллак вывел новую возлюбленную в свет в Каннах.
Бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак появился на гала-вечере AmfAR в Каннах со своей девушкой Софией Шнайдерхан, которая младше его на 25 лет.
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Их отношения вызвали обсуждение в прессе. Ранее СМИ писали, что София якобы была знакома с погибшим сыном Баллака. В 2023 году экс-футболист опроверг это в соцсетях.
У Баллака трое детей от бывшей жены Симоны Ламбе. В 2021 году в ДТП погиб его сын Эмилио. С 2015 по 2019 год Михаэль встречался с Наташей Таннус.
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