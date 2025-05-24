ФОТО. Футболист сборной Украины поделился красивыми кадрами с женой

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный поделился трогательными фото с супругой Ангелиной.

«Только мы. Всегда 🔗», — подписал он публикацию.

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Пара поженилась летом 2023 года.

Ангелина владеет английским, французским и испанским, окончила КНУ им. Шевченко по специальности «испанская филология».

Ранее работала в SMM и преподавала английский.