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24 мая 2025, 01:00 |
271
0

ФОТО. Футболист сборной Украины поделился красивыми кадрами с женой

Илья Забарный опубликовал красивую фотосессию с женой

24 мая 2025, 01:00 |
271
0
ФОТО. Футболист сборной Украины поделился красивыми кадрами с женой
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный поделился трогательными фото с супругой Ангелиной.

«Только мы. Всегда 🔗», — подписал он публикацию.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара поженилась летом 2023 года.

Ангелина владеет английским, французским и испанским, окончила КНУ им. Шевченко по специальности «испанская филология».

Ранее работала в SMM и преподавала английский.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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