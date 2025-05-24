Другие новости24 мая 2025, 01:00 |
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ФОТО. Футболист сборной Украины поделился красивыми кадрами с женой
Илья Забарный опубликовал красивую фотосессию с женой
24 мая 2025, 01:00 |
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Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный поделился трогательными фото с супругой Ангелиной.
«Только мы. Всегда 🔗», — подписал он публикацию.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара поженилась летом 2023 года.
Ангелина владеет английским, французским и испанским, окончила КНУ им. Шевченко по специальности «испанская филология».
Ранее работала в SMM и преподавала английский.
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