Флавио Коболли поборется за второй титул в карьере на турнире в Гамбурге
В финале Андрей Рублев встретится с итальянцем Флавио Коболли
23 мая состоялись полуфинальные поединки на турнире ATP 500 в Гамбурге (Германия) и были определены финалисты.
В своем 28-м финале турнира ATP Андрей Рублев встретится с итальянцем Флавио Коболли.
Флавио совершил камбек, уступая сет и 1:3 по ходу второго, он обыграл Томаса Мартина Этчеверри со счетом 2:6, 7:5, 6:4 за два часа и 47 минут. Коболли, завоевавший свой первый титул ATP в Бухаресте в прошлом месяце, поднялся на пять позиций и занимает 30-е место в live-рейтинге ATP. В случае победы он достигнет рекордной отметки в карьере.
«Мы боролись, потратили много сил на этом корте, но в конце концов есть только один победитель, – сказал Коболли после победы в полуфинале. – Я очень счастлив и взволнован, невероятно рад проснуться завтра ради финала».
ATP 500 Гамбург. 1/2 финала
Феликс Оже-Альяссим [6] – Андрей Рублев [3] – 1:6, 4:6
Томас Мартин Этчеверри – Флавио Коболли – 6:2, 5:7, 4:6
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