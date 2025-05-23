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ATP
23 мая 2025, 23:55 |
34
0

Флавио Коболли поборется за второй титул в карьере на турнире в Гамбурге

В финале Андрей Рублев встретится с итальянцем Флавио Коболли

23 мая 2025, 23:55 |
34
0
Флавио Коболли поборется за второй титул в карьере на турнире в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли

23 мая состоялись полуфинальные поединки на турнире ATP 500 в Гамбурге (Германия) и были определены финалисты.

В своем 28-м финале турнира ATP Андрей Рублев встретится с итальянцем Флавио Коболли.

Флавио совершил камбек, уступая сет и 1:3 по ходу второго, он обыграл Томаса Мартина Этчеверри со счетом 2:6, 7:5, 6:4 за два часа и 47 минут. Коболли, завоевавший свой первый титул ATP в Бухаресте в прошлом месяце, поднялся на пять позиций и занимает 30-е место в live-рейтинге ATP. В случае победы он достигнет рекордной отметки в карьере.

«Мы боролись, потратили много сил на этом корте, но в конце концов есть только один победитель, – сказал Коболли после победы в полуфинале. – Я очень счастлив и взволнован, невероятно рад проснуться завтра ради финала».

ATP 500 Гамбург. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим [6] – Андрей Рублев [3] – 1:6, 4:6

Томас Мартин Этчеверри – Флавио Коболли – 6:2, 5:7, 4:6

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ATP Гамбург Андрей Рублев Флавио Коболли
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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