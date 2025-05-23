Флавио Коболли поборется за второй титул в карьере на турнире в Гамбурге

23 мая состоялись полуфинальные поединки на турнире ATP 500 в Гамбурге (Германия) и были определены финалисты.

В своем 28-м финале турнира ATP Андрей Рублев встретится с итальянцем Флавио Коболли.

Флавио совершил камбек, уступая сет и 1:3 по ходу второго, он обыграл Томаса Мартина Этчеверри со счетом 2:6, 7:5, 6:4 за два часа и 47 минут. Коболли, завоевавший свой первый титул ATP в Бухаресте в прошлом месяце, поднялся на пять позиций и занимает 30-е место в live-рейтинге ATP. В случае победы он достигнет рекордной отметки в карьере.

«Мы боролись, потратили много сил на этом корте, но в конце концов есть только один победитель, – сказал Коболли после победы в полуфинале. – Я очень счастлив и взволнован, невероятно рад проснуться завтра ради финала».

ATP 500 Гамбург. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим [6] – Андрей Рублев [3] – 1:6, 4:6

Томас Мартин Этчеверри – Флавио Коболли – 6:2, 5:7, 4:6