Другие новости23 мая 2025, 23:20 |
1312
3
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины выматерилась в соцсетях
Анна Зубкова – о своих проблемах
23 мая 2025, 23:20 |
1312
3
Модель и блогерша Анна Зубкова, связанная с футболистом «Трабзонспора» и сборной Украины Александром Зубковым, вновь «впечатлила».
В лифте она позировала в обтягивающем жакете с глубоким декольте, мини и туфлях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В сторис девушка призналась, что гардероб снова мал — «всё болтается», использовав при этом матерное выражение.
Напомним, что Анна подала на развод, но совсем недавно призналась, что они восстановили отношения с мужем.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 мая 2025, 17:51 26
Подопечные Василия Кобина поделили очки с «ворсклянами» и прощаются с УПЛ
Футбол | 23 мая 2025, 00:21 0
Легенда украинского футбола – о Руни
Футбол | 23.05.2025, 23:48
Футбол | 23.05.2025, 14:30
Футбол | 23.05.2025, 09:00
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
На кой ляд цих убогих рекламувати?
І цій кобилі перекис пошкодив
Заїпали силіконові організми із силіконовими мізками!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.05.2025, 05:22 1
22.05.2025, 08:55 3
23.05.2025, 07:00 2
22.05.2025, 09:11
23.05.2025, 08:26 2
22.05.2025, 07:45 4
22.05.2025, 10:06
22.05.2025, 14:06 10