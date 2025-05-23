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23 мая 2025, 23:20 |
1312
3

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины выматерилась в соцсетях

Анна Зубкова – о своих проблемах

23 мая 2025, 23:20 |
1312
3
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины выматерилась в соцсетях
Instagram. Анна Зубкова

Модель и блогерша Анна Зубкова, связанная с футболистом «Трабзонспора» и сборной Украины Александром Зубковым, вновь «впечатлила».

В лифте она позировала в обтягивающем жакете с глубоким декольте, мини и туфлях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В сторис девушка призналась, что гардероб снова мал — «всё болтается», использовав при этом матерное выражение.

Напомним, что Анна подала на развод, но совсем недавно призналась, что они восстановили отношения с мужем.

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фото Анна Зубкова Александр Зубков девушки сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Dovbush
На кой ляд цих убогих рекламувати?
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+3
Voxa Hvedyk
І цій кобилі перекис пошкодив 
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+2
Saar
Заїпали силіконові організми із силіконовими мізками!
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0
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