ФОТО. Жена футболиста сборной Украины выматерилась в соцсетях

Модель и блогерша Анна Зубкова, связанная с футболистом «Трабзонспора» и сборной Украины Александром Зубковым, вновь «впечатлила».

В лифте она позировала в обтягивающем жакете с глубоким декольте, мини и туфлях.

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В сторис девушка призналась, что гардероб снова мал — «всё болтается», использовав при этом матерное выражение.

Напомним, что Анна подала на развод, но совсем недавно призналась, что они восстановили отношения с мужем.