Другие новости23 мая 2025, 22:36 |
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ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца показала впечатляющую фигуру
Анна Кравец напомнила о себе
23 мая 2025, 22:36 |
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Анна Кравец, бывшая жена Артёма Кравца, снова привлекла внимание новым снимком.
Красавица – в изумрудном платье с глубоким декольте и смелыми вырезами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Модель и блогер в одном лице впечатлила своим внешним видом, собрав сотни лайков и хвалебные комментарии:
«Пушечка», «Очень-очень красивая», «Шикарнейшая» – и так далее.
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