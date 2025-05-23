ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца показала впечатляющую фигуру

Анна Кравец, бывшая жена Артёма Кравца, снова привлекла внимание новым снимком.

Красавица – в изумрудном платье с глубоким декольте и смелыми вырезами.

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Модель и блогер в одном лице впечатлила своим внешним видом, собрав сотни лайков и хвалебные комментарии:

«Пушечка», «Очень-очень красивая», «Шикарнейшая» – и так далее.