Муж Свитолиной сделал аккуратный прогноз на финал Лиги чемпионов

Французский теннисист Гаэль Монфис дал пресс-конференцию накануне турнира Ролан Гаррос в Париже.

Помимо тенниса муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной с улыбкой говорил о своих планах на субботу, 31 мая – день финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и итальянским Интером.

«Не хочу много говорить, но думаю, я знаю, где буду в этот день! Билета у меня пока нет, может, он появится. Но не стоит забывать, что у меня жена играет – не только же я один. У меня сразу несколько проблем – не только билет! Главное – понять, смогу ли я туда попасть, вот в чем суть.

Я большой фанат ПСЖ, но не хочу говорить, что мы точно победим. Надо быть осторожными – Интер провел отличный турнир. У них хорошая команда, они могут навязать борьбу. Думаю, матч будет с неожиданными поворотами, но я очень надеюсь, что мы победим».

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.