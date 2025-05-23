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23 мая 2025, 21:59 | Обновлено 23 мая 2025, 22:00
3227
5

ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета

Владислав Ванат начал встречаться с Миланой Кухилавой

23 мая 2025, 21:59 | Обновлено 23 мая 2025, 22:00
3227
5
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
Instagram. Милана Кухилава

Милана Кухилава неожиданно появилась на совместных фото с форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом.

Пара опубликовала снимок с кроссовками и романтическими смайликами, вызвав слухи о своих отношениях.

Ранее Ванат встречался с Юлией Разкевич, но они расстались, сохранив дружеские отношения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Милана старше Ваната на 4 года, окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, занималась бизнесом — открыла квест-комнату страха и основала собственный бренд одежды.

Её отец, Антимоз Кухилава, считался криминальным авторитетом Украины и умер в 65 лет, пишет издание Yesport.

Милана называет его легендой и скорбит по нему.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 5
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McLay
Бандито! Хто більше? Що вас так плющить ДИНАМО? Де ви назбирали оцих "авторів-бабців" з під під'їзду?
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+2
oldman
Мілана Антимозівна
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0
introvert
Бідолашна ніби щойно вибралась з застінок Освенціма, навіть дивитись на неї боляче. Не кажучи вже про те, щоб робити з нею інші речі.
Футболісти, і цим все сказано.
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-1
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Crimea
Шалала Кухілава
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-2
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