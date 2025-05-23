ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета

Милана Кухилава неожиданно появилась на совместных фото с форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом.

Пара опубликовала снимок с кроссовками и романтическими смайликами, вызвав слухи о своих отношениях.

Ранее Ванат встречался с Юлией Разкевич, но они расстались, сохранив дружеские отношения.

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Милана старше Ваната на 4 года, окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, занималась бизнесом — открыла квест-комнату страха и основала собственный бренд одежды.

Её отец, Антимоз Кухилава, считался криминальным авторитетом Украины и умер в 65 лет, пишет издание Yesport.

Милана называет его легендой и скорбит по нему.