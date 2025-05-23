Первак объяснил, почему Левый Берег проиграл Оболони в УПЛ

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после матча против «Оболони» (1:0) в 30 туре Украинской Премьер-лиги.

– Что сегодня стало ключевым в игре?

– То, что мы пропустили гол – конечно, что мы его не планировали. Когда счет 0:0, можно что-то контролировать. Мы пропустили, потом непонятное изъятие Акимива.

Нам уже, конечно, нечего было терять, мы уже бежали, оголяли зоны, пробовали что-то сделать. Были случаи забить мяч, но не можем мы забить мяч пока.

– В 1-м тайме мало футбола было, больше борьбы. Почему, по вашему мнению?

– Потому что на «Оболонь» результат давил. На нас он как бы тоже давил, потому что у нас шанс был также, нужно было сыграть дисциплинированно в обороне и быстро работать с не выходящим мячом. Такие всякие футбольные моменты у нас не получались.

– Шастал, много помогавший «Левому Берегу» забивать, сегодня был в запасе. Почему?

– Мы освежили, мы выпустили 5 свежих футболистов, которые играли либо тайм, либо совсем не играли. Конечно, к концу сезона это нужно делать и также давать возможность другим футболистам проявить себя.

– После гола вы среагировали сразу – произвели тройную замену. Что в первую очередь хотели изменить?

– Хотели бежать вперед и забить – для этого мы и произвели замены. Нам уже нечего было терять – какая разница? Выпустили футболистов, которые могут забить гол, но они не забили его.

– Теперь Акимов, как я понимаю, будет пропускать переходные матчи. Важен для вас игрок.

– Важный игрок, конечно. Опытный центральный защитник. Но я не понял вообще, за что его изъяли – это, наверное, нужно спрашивать у арбитров.

Красная прямая… А что я могу сказать? Арбитр побежал посмотрел, ему что-то подсказали - у нас же ВАР всевидящий. Я не знаю, что говорить по этой теме.

- Какое сейчас моральное психологическое состояние в команде, в раздевалке, учитывая, что впереди переходные матчи?

– Да нормальное состояние. Мы поддержали ребят, я их поблагодарил за самоотдачу, за характер, за бойцовские качества. Я поблагодарил футболистов, я их поддерживаю.

Я вижу каждый день, как они работают, как относятся к своему делу. Так что мы не опускаем голову, мы готовимся к переходным играм, – сказал Первак