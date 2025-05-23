Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первак объяснил, почему Левый Берег проиграл Оболони в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 22:14 |
323
0

Первак объяснил, почему Левый Берег проиграл Оболони в УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

23 мая 2025, 22:14 |
323
0
Первак объяснил, почему Левый Берег проиграл Оболони в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после матча против «Оболони» (1:0) в 30 туре Украинской Премьер-лиги.

– Что сегодня стало ключевым в игре?

– То, что мы пропустили гол – конечно, что мы его не планировали. Когда счет 0:0, можно что-то контролировать. Мы пропустили, потом непонятное изъятие Акимива.

Нам уже, конечно, нечего было терять, мы уже бежали, оголяли зоны, пробовали что-то сделать. Были случаи забить мяч, но не можем мы забить мяч пока.

– В 1-м тайме мало футбола было, больше борьбы. Почему, по вашему мнению?

– Потому что на «Оболонь» результат давил. На нас он как бы тоже давил, потому что у нас шанс был также, нужно было сыграть дисциплинированно в обороне и быстро работать с не выходящим мячом. Такие всякие футбольные моменты у нас не получались.

– Шастал, много помогавший «Левому Берегу» забивать, сегодня был в запасе. Почему?

– Мы освежили, мы выпустили 5 свежих футболистов, которые играли либо тайм, либо совсем не играли. Конечно, к концу сезона это нужно делать и также давать возможность другим футболистам проявить себя.

– После гола вы среагировали сразу – произвели тройную замену. Что в первую очередь хотели изменить?

– Хотели бежать вперед и забить – для этого мы и произвели замены. Нам уже нечего было терять – какая разница? Выпустили футболистов, которые могут забить гол, но они не забили его.

– Теперь Акимов, как я понимаю, будет пропускать переходные матчи. Важен для вас игрок.

– Важный игрок, конечно. Опытный центральный защитник. Но я не понял вообще, за что его изъяли – это, наверное, нужно спрашивать у арбитров.

Красная прямая… А что я могу сказать? Арбитр побежал посмотрел, ему что-то подсказали - у нас же ВАР всевидящий. Я не знаю, что говорить по этой теме.

- Какое сейчас моральное психологическое состояние в команде, в раздевалке, учитывая, что впереди переходные матчи?

– Да нормальное состояние. Мы поддержали ребят, я их поблагодарил за самоотдачу, за характер, за бойцовские качества. Я поблагодарил футболистов, я их поддерживаю.

Я вижу каждый день, как они работают, как относятся к своему делу. Так что мы не опускаем голову, мы готовимся к переходным играм, – сказал Первак

По теме:
ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца показала впечатляющую фигуру
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
Без Шевченко? Стало известно, кто будет награждать Динамо золотыми медалями
Виталий Первак Левый Берег Киев Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Оболонь - Левый Берег чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Футбол | 22 мая 2025, 23:13 3
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста

Легендарный хорват хочет сыграть на ЧМ-2026

Украина – Турция – 1:3. Фиаско на ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор
Футбол | 23 мая 2025, 21:23 0
Украина – Турция – 1:3. Фиаско на ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор
Украина – Турция – 1:3. Фиаско на ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира в Баку

Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025!
Теннис | 23.05.2025, 15:34
Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025!
Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025!
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Футбол | 23.05.2025, 00:21
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 10
Футбол
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
22.05.2025, 09:45
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 3
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
22.05.2025, 15:25 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем