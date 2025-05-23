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Ролан Гаррос
23 мая 2025, 21:37 | Обновлено 23 мая 2025, 22:17
266
0

«Чувствую себя расслабленно». Накануне РГ Монфис остался без тренера

Гаэль Монфис дал пресс-конференцию перед Ролан Гаррос

23 мая 2025, 21:37 | Обновлено 23 мая 2025, 22:17
266
0
«Чувствую себя расслабленно». Накануне РГ Монфис остался без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский теннисист Гаэль Монфис объявил в пятницу, 23 мая, что выступит на Ролан Гаррос без тренера после завершения сотрудничества со шведом Микаэлем Тильстремом, который работал с ним с мая 2023 года (а ранее – с октября 2015-го по июнь 2018-го). Тем не менее, 42-я ракетка мира утверждает, что готовится к первому кругу против боливийца Уго Делльена (ATP 96) «без давления».

Предматчевые пресс-конференции перед Ролан Гаррос не в новинку для Монфиса. В 38 лет француз пропустил всего три турнира в Париже с момента своего первого участия в квалификации в 2004 году. В пятницу он появился перед журналистами в хорошем настроении, без тревоги на лице и заявил, что готовится к матчу первого круга спокойно.

Однако в конце разговора Монфис неожиданно сообщил о расставании с тренером Микаэлем Тильстремом. Тильстрем, работавший с ним с 2023 года, еще совсем недавно говорил в Мадриде, что Гаэль – «уникальный игрок в том, как он чувствует теннис». Под их руководством Монфис провел отличный старт сезона-2025, выиграв титул в Окленде и дойдя до 1/8 финала Australian Open, но затем его результаты на грунте ухудшились.

«Хочу сообщить о небольшом изменении – я прекратил сотрудничество со своим тренером, – сказал Монфис. – Думал опубликовать это в соцсетях, но решил, что будет лучше сказать это на пресс-конференции. Конечно, это перемена, которая случилась в не самое подходящее время – прямо перед Ролан Гаррос, и это всегда непросто. Но я тренируюсь неплохо, чувствую себя хорошо и расслабленно. Надеюсь, все получится в первом матче».

На этом турнире Монфиса будут сопровождать словенский физиотерапевт Блаж Камин и тренер его жены Элины Свитолиной – Эндрю Беттлс.

Несмотря на непростое положение, Монфис с улыбкой говорил о своих планах на субботу, 31 мая – день финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Интером.

«Не хочу много говорить, но думаю, я знаю, где буду в этот день! Билета у меня пока нет, может, он появится. Но не стоит забывать, что у меня жена играет – не только же я один. У меня сразу несколько проблем – не только билет! Главное – понять, смогу ли я туда попасть, вот в чем суть.

Я большой фанат ПСЖ, но не хочу говорить, что мы точно победим. Надо быть осторожными – Интер провел отличный турнир. У них хорошая команда, они могут навязать борьбу. Думаю, матч будет с неожиданными поворотами, но я очень надеюсь, что мы победим».

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Ролан Гаррос Гаэль Монфис Эндрю Беттлс
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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