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23 мая 2025, 21:04 | Обновлено 23 мая 2025, 21:08
388
1

Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира

В самолете также находились теннисисты Иржи Легечка и Брэндон Накашима

23 мая 2025, 21:04 | Обновлено 23 мая 2025, 21:08
388
1
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Молния ударила в самолет, на борту которого находился теннисист, представляющий Германию, Александр Зверев, когда в четверг, 22 мая, он летел в Париж на Ролан Гаррос.

Самолет, в котором также находились теннисисты Иржи Легечка и Брэндон Накашима, оказался под ударом молнии.

«Это было довольно феноменально, на самом деле, – рассказал в пятницу, 23 мая, немец. – Мы должны были вылететь вчера в 18:45. Взлетели из Гамбурга и нас ударила молния. Это было довольно забавно.

Нам пришлось совершить аварийную посадку в Гамбурге. Потом я сел на другой самолет и приземлился около часа ночи, так что в Париж приехал к трем. Это случилось со мной впервые.

Что интересно – был лишь небольшой шум, не особо трясло… Так закончилась моя поездка. Моя лучшая история Ролан Гаррос на данный момент».

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Александр Зверев Иржи Легечка Брэндон Накашима
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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Boodya
Блискавками літаки (особливо сучасні) зазвичай не налякати.
А тут аж пересідали на інший.
Цікаво-цікаво
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