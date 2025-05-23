Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира

Молния ударила в самолет, на борту которого находился теннисист, представляющий Германию, Александр Зверев, когда в четверг, 22 мая, он летел в Париж на Ролан Гаррос.

Самолет, в котором также находились теннисисты Иржи Легечка и Брэндон Накашима, оказался под ударом молнии.

«Это было довольно феноменально, на самом деле, – рассказал в пятницу, 23 мая, немец. – Мы должны были вылететь вчера в 18:45. Взлетели из Гамбурга и нас ударила молния. Это было довольно забавно.

Нам пришлось совершить аварийную посадку в Гамбурге. Потом я сел на другой самолет и приземлился около часа ночи, так что в Париж приехал к трем. Это случилось со мной впервые.

Что интересно – был лишь небольшой шум, не особо трясло… Так закончилась моя поездка. Моя лучшая история Ролан Гаррос на данный момент».