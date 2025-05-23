С надеждой на золото. Стартовые составы матча Комо – Интер в Серии А

В пятницу, 23 мая, состоится один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде сыграет с «Комо».

Сеск Фабрегас и Симоне Индзаги определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок, выпустив сильнейшие стартовые 11 из возможных.

Матч «Комо» – «Интер» состоится в пятницу, 23 мая. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Параллельно «Наполи» сыграет домашний матч против «Кальяри».

В нынешнем сезоне Интер занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 78 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. Лидирует в турнирке «Наполи» с 79 баллами.

С надеждой на золото. Определены стартовые составы матча Комо – Интер в Серии А