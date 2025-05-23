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Италия
23 мая 2025, 20:52 | Обновлено 23 мая 2025, 20:55
360
0

С надеждой на золото. Стартовые составы матча Комо – Интер в Серии А

Команды сыграют в матче 38 тура чемпионата

23 мая 2025, 20:52 | Обновлено 23 мая 2025, 20:55
360
0
С надеждой на золото. Стартовые составы матча Комо – Интер в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 23 мая, состоится один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде сыграет с «Комо».

Сеск Фабрегас и Симоне Индзаги определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок, выпустив сильнейшие стартовые 11 из возможных.

Матч «Комо» – «Интер» состоится в пятницу, 23 мая. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Параллельно «Наполи» сыграет домашний матч против «Кальяри».

В нынешнем сезоне Интер занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 78 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. Лидирует в турнирке «Наполи» с 79 баллами.

С надеждой на золото. Определены стартовые составы матча Комо – Интер в Серии А

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Чемпионский матч. Стал известен стартовый состав Наполи на игру с Кальяри
Интер Милан Комо Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы Сеск Фабрегас Симоне Индзаги
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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