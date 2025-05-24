Раньери рассказал, сыграет ли Довбик в матче-сезона в Серии А
У Артема есть шансы сыграть против «Торино»
Лидер «Ромы» Артем Довбик получил повреждение приводящей мышцы бедра на тренировке. Это помешало Артему принять участие в последнем матче Серии А против «Милана» (3:1).
Тренер «волков» Клаудио Раньери рассказал, есть ли шанс у Довбика сыграть в решающем матче сезона против «Торино».
«Довбику становится сейчас лучше, я думаю, он будет доступен для последней тренировки перед матчем», – сказал Клаудио.
«Рома» занимает в турнирной таблице Серии А пятую позицию с 65 очками, до зоны Лиги чемпионов – 1 зачетный пункт.
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