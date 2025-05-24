Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Карло готов дать шанс Андрею Лунину
В субботу, 24 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Этот матч станет последним для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, ведь накануне было объявлено об отставке итальянца.
По информации многочисленных испанских СМИ, в прощальном матче Анчелотти планирует дать шанс сыграть многим резервным игрокам, а в стартовом составе должен выйти Андрей Лунин.
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