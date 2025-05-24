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  4. Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Испания
24 мая 2025, 00:40 |
899
0

Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом

Карло готов дать шанс Андрею Лунину

24 мая 2025, 00:40 |
899
0
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В субботу, 24 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Этот матч станет последним для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, ведь накануне было объявлено об отставке итальянца.

По информации многочисленных испанских СМИ, в прощальном матче Анчелотти планирует дать шанс сыграть многим резервным игрокам, а в стартовом составе должен выйти Андрей Лунин.

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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Yahoo Sports
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