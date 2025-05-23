На 68-м году жизни ушел из жизни экс-динамовец Бережной

На 68-м году жизни скончался бывший игрок киевского «Динамо» Александр Бережной.

Александр Михайлович Бережной родился в Суходольске Луганской области. Свой футбольный путь начал в ДЮСШ города Краснодон, а затем в луганской «Заре».

К киевскому «Динамо» присоединился в 1976 году. Играл на позиции защитника и полузащитника. За четыре сезона провел в футболке столичного клуба 97 матчей и забил 11 мячей.

За этот период стал чемпионом СССР в 1977 году, завоевал Кубок СССР в 1978-м.

После «Динамо» Бережной играл за «Таврию» из Симферополя, СКА Киев, «Зирку» из Кропивницкого и черкасский «Днепр».

За сборную Советского Союза провел 14 матчей, а в составе молодежной сборной стал чемпионом Европы 1976 года.

Последние годы работал детским тренером в одной из ДЮСШ Киева.