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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 19:43 | Обновлено 23 мая 2025, 19:44
1596
0

На 68-м году жизни ушел из жизни экс-динамовец Бережной

Александр Михайлович становился чемпионом СССР в составе столичного клуба

23 мая 2025, 19:43 | Обновлено 23 мая 2025, 19:44
1596
0
На 68-м году жизни ушел из жизни экс-динамовец Бережной
Александр Бережной

На 68-м году жизни скончался бывший игрок киевского «Динамо» Александр Бережной.

Александр Михайлович Бережной родился в Суходольске Луганской области. Свой футбольный путь начал в ДЮСШ города Краснодон, а затем в луганской «Заре».

К киевскому «Динамо» присоединился в 1976 году. Играл на позиции защитника и полузащитника. За четыре сезона провел в футболке столичного клуба 97 матчей и забил 11 мячей.

За этот период стал чемпионом СССР в 1977 году, завоевал Кубок СССР в 1978-м.

После «Динамо» Бережной играл за «Таврию» из Симферополя, СКА Киев, «Зирку» из Кропивницкого и черкасский «Днепр».

За сборную Советского Союза провел 14 матчей, а в составе молодежной сборной стал чемпионом Европы 1976 года.

Последние годы работал детским тренером в одной из ДЮСШ Киева.

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Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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