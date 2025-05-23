На 68-м году жизни ушел из жизни экс-динамовец Бережной
Александр Михайлович становился чемпионом СССР в составе столичного клуба
На 68-м году жизни скончался бывший игрок киевского «Динамо» Александр Бережной.
Александр Михайлович Бережной родился в Суходольске Луганской области. Свой футбольный путь начал в ДЮСШ города Краснодон, а затем в луганской «Заре».
К киевскому «Динамо» присоединился в 1976 году. Играл на позиции защитника и полузащитника. За четыре сезона провел в футболке столичного клуба 97 матчей и забил 11 мячей.
За этот период стал чемпионом СССР в 1977 году, завоевал Кубок СССР в 1978-м.
После «Динамо» Бережной играл за «Таврию» из Симферополя, СКА Киев, «Зирку» из Кропивницкого и черкасский «Днепр».
За сборную Советского Союза провел 14 матчей, а в составе молодежной сборной стал чемпионом Европы 1976 года.
Последние годы работал детским тренером в одной из ДЮСШ Киева.
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