Побеждена первая сеяная. Олейникова сыграет в полуфинале турнира в Словении
Украинка переиграла в трех сетах Викторию Грунчакову
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 235) вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W50 в Портороже (Словения).
24-летняя украинка, получившая восьмой номер посева, переиграла в трех сетах первую сеяную Викторию Грунчакову (WTA 234) из Словакии. В непростом поединке Александра проиграла первый сет на тай-брейке, но сумела переломить ход матча и вырвала победу с камбеком.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 46 минут. Это был их первый поединок.
ITF W50 Порторож. Грунт. Четвертьфинал
Александра Олейникова (Украина) [8] – Виктория Грунчакова (Словакия) [1] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1
В полуфинале Олейникова сыграет с третьей сеяной Жасмин Ортенци (Аргентина, WTA 268).
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