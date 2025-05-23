Побеждена первая сеяная. Олейникова сыграет в полуфинале турнира в Словении

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 235) вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W50 в Портороже (Словения).

24-летняя украинка, получившая восьмой номер посева, переиграла в трех сетах первую сеяную Викторию Грунчакову (WTA 234) из Словакии. В непростом поединке Александра проиграла первый сет на тай-брейке, но сумела переломить ход матча и вырвала победу с камбеком.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 46 минут. Это был их первый поединок.

ITF W50 Порторож. Грунт. Четвертьфинал

Александра Олейникова (Украина) [8] – Виктория Грунчакова (Словакия) [1] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1

В полуфинале Олейникова сыграет с третьей сеяной Жасмин Ортенци (Аргентина, WTA 268).