Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кобин заговорил о своем будущем после вылета Ингульца из УПЛ
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 19:54 |
1530
0

Кобин заговорил о своем будущем после вылета Ингульца из УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

23 мая 2025, 19:54 |
1530
0
Кобин заговорил о своем будущем после вылета Ингульца из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин рассказал о своем будущем после матча против «Ворсклы» в 30 туре УПЛ (1:1). По итогам которого его команда вылетела из Премьер-лиги.

«Сейчас сложно комментировать события, которые будут происходить в ближайшее время. Каждый получит свою оценку, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Решение будет принимать президент, я как главный тренер, так и игроки готовы к любой ситуации. Нужно время, чтобы дать четкий ответ на этот вопрос. Я думаю, в ближайшее время станет известно, куда будет двигаться Ингулец», – сказал Кобин для УПЛ-ТВ.

Ингулец завершил нынешний сезон УПЛ на 15 строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 24 турнирных балла после 30 сыгранных матчей, что не позволило им сохранить прописку в высшем дивизионе.

Ранее Sport.ua сообщал, что Александр Поворознюк может бесплатно отпустить Василия Кобина из Ингульца, но есть одно условие.

По теме:
Президент Оболони признал, что сказал игрокам после сохранения места в УПЛ
Шахтер договорился с новым тренером. Переход будет не бесплатным
Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча
Василий Кобин Ингулец Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец - Ворскла
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Футбол | 22 мая 2025, 23:13 3
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста

Легендарный хорват хочет сыграть на ЧМ-2026

Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Теннис | 23 мая 2025, 13:28 27
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025

Юлия уступила Саре Бейлек в решающем матче отбора к мейджору

Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча
Футбол | 23.05.2025, 19:37
Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча
Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Хоккей | 23.05.2025, 04:45
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Футбол | 23.05.2025, 00:21
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46 2
Футбол
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 4
Футбол
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 11
Бокс
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 2
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
22.05.2025, 09:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем