Кобин заговорил о своем будущем после вылета Ингульца из УПЛ

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин рассказал о своем будущем после матча против «Ворсклы» в 30 туре УПЛ (1:1). По итогам которого его команда вылетела из Премьер-лиги.

«Сейчас сложно комментировать события, которые будут происходить в ближайшее время. Каждый получит свою оценку, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Решение будет принимать президент, я как главный тренер, так и игроки готовы к любой ситуации. Нужно время, чтобы дать четкий ответ на этот вопрос. Я думаю, в ближайшее время станет известно, куда будет двигаться Ингулец», – сказал Кобин для УПЛ-ТВ.

Ингулец завершил нынешний сезон УПЛ на 15 строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 24 турнирных балла после 30 сыгранных матчей, что не позволило им сохранить прописку в высшем дивизионе.

Ранее Sport.ua сообщал, что Александр Поворознюк может бесплатно отпустить Василия Кобина из Ингульца, но есть одно условие.