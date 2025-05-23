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Испания
23 мая 2025, 19:18 |
303
0

ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Ла Лиги продлил контракт с главным тренером

Эрнесто Вальверде остается у руля Атлетика Бильбао

23 мая 2025, 19:18 |
303
0
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Ла Лиги продлил контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнесто Вальверде

Атлетик Бильбао официально объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером первой команды Эрнесто Вальверде. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новое соглашение между «басками» и испанским специалистом рассчитано до 2026 года. О финансовых деталях личного контракта ничего не сообщается.

Специалист проведет свой 10-й сезон в клубе в должности главного тренера первой команды. Летом 2022 года он возглавил «Атлетик» в третий раз в своей карьере.

В нынешнем сезоне Атлетик занимает четвертое место испанской Ла Лиги. У подопечных Эрнесто Вальверде в своем активе 70 турнирных баллов после 37 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» принял официальное решение относительно будущего Карло Анчелотти в расположении «сливочных».

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Эрнесто Вальверде Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Атлетик Бильбао
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