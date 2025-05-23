Украина. Премьер лига23 мая 2025, 17:56 | Обновлено 23 мая 2025, 17:57
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ФОТО. Эмоции Максимова и Кобина после битвы за выживание в УПЛ
Ингулец отправляется в Первую лигу
23 мая 2025, 17:56 | Обновлено 23 мая 2025, 17:57
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Наставник Ингульца Василий Кобин и тренер Ворсклы Юрий Максимов пожали друг другу руки и обнялись после эмоционального матча УПЛ, который завершился со счетом 1:1.
Этот результат отправил Ингулец в Первую лигу, а вот Ворскла сыграет переходные матчи с командой Первой лиги за выживание в элите.
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Знал бы Вильевич, какой подарок приготовили ему судьи в следующей встрече, против Ингульца! 🤯
P.S. Беспредельные судейские решения против Ворсклы в последних 4-х турах, наталкивают на мысль о злоумышленных действиях УАФ против клуба Жеваго. Иначе сложно объяснить подобный судейский произвол.