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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 17:56 | Обновлено 23 мая 2025, 17:57
3094
1

ФОТО. Эмоции Максимова и Кобина после битвы за выживание в УПЛ

Ингулец отправляется в Первую лигу

23 мая 2025, 17:56 | Обновлено 23 мая 2025, 17:57
3094
1
ФОТО. Эмоции Максимова и Кобина после битвы за выживание в УПЛ
ФК Ингулец

Наставник Ингульца Василий Кобин и тренер Ворсклы Юрий Максимов пожали друг другу руки и обнялись после эмоционального матча УПЛ, который завершился со счетом 1:1.

Этот результат отправил Ингулец в Первую лигу, а вот Ворскла сыграет переходные матчи с командой Первой лиги за выживание в элите.

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Ингулец Ворскла Полтава Ингулец - Ворскла Юрий Максимов Василий Кобин фото Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Galushka_na_maximalkah
Максимов в прошлом туре рвал и метал, когда судьи не дали Ворскле пенальти за игру Каплиенко (ЛНЗ) рукой в своей штрафной, после прострела Пердуты.
Знал бы Вильевич, какой подарок приготовили ему судьи в следующей встрече, против Ингульца! 🤯
P.S. Беспредельные судейские решения против Ворсклы в последних 4-х турах, наталкивают на мысль о злоумышленных действиях УАФ против клуба Жеваго. Иначе сложно объяснить подобный судейский произвол.
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