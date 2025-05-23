ФОТО. Эмоции Максимова и Кобина после битвы за выживание в УПЛ

Наставник Ингульца Василий Кобин и тренер Ворсклы Юрий Максимов пожали друг другу руки и обнялись после эмоционального матча УПЛ, который завершился со счетом 1:1.

Этот результат отправил Ингулец в Первую лигу, а вот Ворскла сыграет переходные матчи с командой Первой лиги за выживание в элите.