Вячеслав СУРКИС: «Было минус 5 от Шахтера. Никто не верил в Динамо»

Основной вратарь юношеской команды Динамо Вячеслав Суркис после завершения сезона чемпионата U-19 оценил сезон, в котором киевляне стали чемпионами.

Суркис разочарован только вылетом в юношеской Лиге УЕФА.

«Главное, что мы – чемпионы. Весь год к этому шли, и я очень горжусь командой. К сожалению, в юношеской Лиге УЕФА не удалось пройти Аталанту, но в новом сезоне мы снова там будем играть, поэтому сделаем все, чтобы пройти дальше».

«После первого круга было минус 5, никто уже не верил, в нас наверное, но обыграли Шахтер, взяли свое и стали чемпионами», – сказал Суркис.