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  4. Вячеслав СУРКИС: «Было минус 5 от Шахтера. Никто не верил в Динамо»
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 19:28 | Обновлено 23 мая 2025, 19:30
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1

Вячеслав СУРКИС: «Было минус 5 от Шахтера. Никто не верил в Динамо»

Вратарь U-19 недоволен только ситуацией в еврокубке

23 мая 2025, 19:28 | Обновлено 23 мая 2025, 19:30
150
1
Вячеслав СУРКИС: «Было минус 5 от Шахтера. Никто не верил в Динамо»
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Основной вратарь юношеской команды Динамо Вячеслав Суркис после завершения сезона чемпионата U-19 оценил сезон, в котором киевляне стали чемпионами.

Суркис разочарован только вылетом в юношеской Лиге УЕФА.

«Главное, что мы – чемпионы. Весь год к этому шли, и я очень горжусь командой. К сожалению, в юношеской Лиге УЕФА не удалось пройти Аталанту, но в новом сезоне мы снова там будем играть, поэтому сделаем все, чтобы пройти дальше».

«После первого круга было минус 5, никто уже не верил, в нас наверное, но обыграли Шахтер, взяли свое и стали чемпионами», – сказал Суркис.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Серж
Красавцы. И в очке их обыграли
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