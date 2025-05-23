Вячеслав СУРКИС: «Было минус 5 от Шахтера. Никто не верил в Динамо»
Вратарь U-19 недоволен только ситуацией в еврокубке
Основной вратарь юношеской команды Динамо Вячеслав Суркис после завершения сезона чемпионата U-19 оценил сезон, в котором киевляне стали чемпионами.
Суркис разочарован только вылетом в юношеской Лиге УЕФА.
«Главное, что мы – чемпионы. Весь год к этому шли, и я очень горжусь командой. К сожалению, в юношеской Лиге УЕФА не удалось пройти Аталанту, но в новом сезоне мы снова там будем играть, поэтому сделаем все, чтобы пройти дальше».
«После первого круга было минус 5, никто уже не верил, в нас наверное, но обыграли Шахтер, взяли свое и стали чемпионами», – сказал Суркис.
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