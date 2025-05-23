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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 17:24 | Обновлено 23 мая 2025, 17:28
234
0

ВИДЕО. Интрига возвращается. Ингулец сравнял счет в матче с Ворсклой

Гол Станислава-Нури Малыша вернул паритет

23 мая 2025, 17:24 | Обновлено 23 мая 2025, 17:28
234
0
ВИДЕО. Интрига возвращается. Ингулец сравнял счет в матче с Ворсклой
ФК Ингулец. Станислав-Нури Малыш

В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч проходил на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.

После девяти сыгранных минут в Александрии прозвучала сирена, оповестившая о воздушной тревоге. Команды возобновили игру в 16:00.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом «Ворсклы». Казалось, что клуб из Полтавы уже обеспечил себе победу, однако защитник «Ингульца» Станислав-Нури Малыш вернул интригу в матч. Игрок отметился результативным ударом на 77-й минуте.

ВИДЕО. Интрига возвращается. Ингулец сравнял счет в матче с Ворсклой

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ингулец - Ворскла Станислав-Нури Малыш
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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