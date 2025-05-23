В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч проходил на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.

После девяти сыгранных минут в Александрии прозвучала сирена, оповестившая о воздушной тревоге. Команды возобновили игру в 16:00.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом «Ворсклы». Казалось, что клуб из Полтавы уже обеспечил себе победу, однако защитник «Ингульца» Станислав-Нури Малыш вернул интригу в матч. Игрок отметился результативным ударом на 77-й минуте.

ВИДЕО. Интрига возвращается. Ингулец сравнял счет в матче с Ворсклой