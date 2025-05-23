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  4. Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 18:40 |
1792
1

Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?

Кучеру дадут возможность продолжить работу

23 мая 2025, 18:40 |
1792
1
Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?
ФК Черноморец

По информации ТаТоТаке, Черноморец, несмотря на вылет команды в Первую лигу, не собирается увольнять наставника Александра Кучера.

Договор специалиста рассчитан до лета 2026 года, и руководство решило, что Кучер продолжит работу с одесской командой в сезоне 2025/26. Тренер пришел в Черноморец уже под конец сезона и не сумел спасти от вылета.

Кроме того, желание провести сезон в Первой лиге выразил опытный защитник Ярослав Ракицкий, который пришел в команду в конце марта.

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Александр Кучер Черноморец Одесса Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ярослав Ракицкий
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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ZANREGENT
С Кучером я думаю результата не будет. Разве что если усилятся кем то
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