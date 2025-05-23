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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 17:13 | Обновлено 23 мая 2025, 17:30
181
0

ВИДЕО. В начале второго тайма Оболонь вышла вперед

Виталий Груша точно пробил из-за пределов штрафной площади гостей

23 мая 2025, 17:13 | Обновлено 23 мая 2025, 17:30
181
0
ВИДЕО. В начале второго тайма Оболонь вышла вперед
ФК Оболонь. Виталий Груша

23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».

В первом тайме команды мячей не забивали. А в начале второго «пивовары» сразу же повели в счете.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте точный удар исполнил Виталий Груша.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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