ВИДЕО. В начале второго тайма Оболонь вышла вперед

23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».

В первом тайме команды мячей не забивали. А в начале второго «пивовары» сразу же повели в счете.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте точный удар исполнил Виталий Груша.