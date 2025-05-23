Украина. Премьер лига23 мая 2025, 17:13 | Обновлено 23 мая 2025, 17:30
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ВИДЕО. В начале второго тайма Оболонь вышла вперед
Виталий Груша точно пробил из-за пределов штрафной площади гостей
23 мая 2025, 17:13 | Обновлено 23 мая 2025, 17:30
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23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».
В первом тайме команды мячей не забивали. А в начале второго «пивовары» сразу же повели в счете.
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На 48-й минуте точный удар исполнил Виталий Груша.
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