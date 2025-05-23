ВИДЕО. Свитолина провела с мужем урок украинского языка
Гаэль должен произнести: «бешкетник», «захаращеність», «всесвітньовідомий» та «хвацкість»
В прошлом году французский теннисист Гаэль Монфис предложил своей супруге Элине Свитолиной прочесть вслух и правильно произнести несколько сложных слов на французском языке и записал этот веселый процесс на видео.
Элина не забыла этот урок французского и спустя год подготовила свои задания для Гаэля.
Среди слов, которые выбрала украинская теннисистка были по-настоящему непростые для произношения: «бешкетник», «захаращеність», «всесвітньовідомий» та «хвацкість».
Справился ли с задачей Гаэль? Как Элина произносила слова, подобранные мужем? Смотрите на видео.
ВИДЕО. Урок французского в прошлом году.
ВИДЕО. Урок украинского спустя год.
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