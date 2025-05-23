Анчелотти сделал признание и обратился к новому тренеру Реала
Карло Анчелотти больше не хочет тренировать клубные команды
Наставник Реала Карло Анчелотти провел последнюю предматчевую конференцию во главе команды. Завтрашний матч против Реала Сосьедад станет последним для итальянца в Мадриде.
Тренер признался, что больше не хочет работать с клубными командами, а также пожелал удачи Хаби Алонсо.
«Желаю ему всей возможной удачи на этой должности. У Хаби есть все качества, чтобы быть успешным на позиции тренера такой команды, как Реал. Я ему пожелаю наслаждаться своим временем тут».
«У меня больше нет желания работать с клубными командами после Реала, поэтому я ухожу в национальную сборную», – сказал Анчелотти.
Наставник с лета приступает к работе со сборной Бразилии.
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