Анчелотти сделал признание и обратился к новому тренеру Реала

Наставник Реала Карло Анчелотти провел последнюю предматчевую конференцию во главе команды. Завтрашний матч против Реала Сосьедад станет последним для итальянца в Мадриде.

Тренер признался, что больше не хочет работать с клубными командами, а также пожелал удачи Хаби Алонсо.

«Желаю ему всей возможной удачи на этой должности. У Хаби есть все качества, чтобы быть успешным на позиции тренера такой команды, как Реал. Я ему пожелаю наслаждаться своим временем тут».

«У меня больше нет желания работать с клубными командами после Реала, поэтому я ухожу в национальную сборную», – сказал Анчелотти.

Наставник с лета приступает к работе со сборной Бразилии.