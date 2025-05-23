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Испания
23 мая 2025, 17:40 | Обновлено 23 мая 2025, 18:03
735
0

Анчелотти сделал признание и обратился к новому тренеру Реала

Карло Анчелотти больше не хочет тренировать клубные команды

23 мая 2025, 17:40 | Обновлено 23 мая 2025, 18:03
735
0
Анчелотти сделал признание и обратился к новому тренеру Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник Реала Карло Анчелотти провел последнюю предматчевую конференцию во главе команды. Завтрашний матч против Реала Сосьедад станет последним для итальянца в Мадриде.

Тренер признался, что больше не хочет работать с клубными командами, а также пожелал удачи Хаби Алонсо.

«Желаю ему всей возможной удачи на этой должности. У Хаби есть все качества, чтобы быть успешным на позиции тренера такой команды, как Реал. Я ему пожелаю наслаждаться своим временем тут».

«У меня больше нет желания работать с клубными командами после Реала, поэтому я ухожу в национальную сборную», – сказал Анчелотти.

Наставник с лета приступает к работе со сборной Бразилии.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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