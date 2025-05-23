Молодежные турниры23 мая 2025, 17:10 |
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ВИДЕО. Пошел на таран. Игрок Динамо U-19 снес арбитра и соперника
Курьезный эпизод произошел в матче 30-го тура чемпионата Украины U-19
23 мая 2025, 17:10 |
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23 мая в заключительном туре чемпионата Украины U-19 прошел матч между «Динамо» Киев и «Колосом» Ковалевка.
На 32-й минуте матча игрок киевского «Динамо» Владимир Озимай так хотел отобрать „кожаного“, что в итоге снес главного арбитра матча и игрока «Колоса».
Арбитр Артем Тищенко поднялся сразу, а вот игрок «Колоса» Алексей Безручук боль почувствовал.
Кстати, именно Безручук вырвал победу для «Колоса» на 90+4-й минуте матча.
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