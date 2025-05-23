ВИДЕО. Пошел на таран. Игрок Динамо U-19 снес арбитра и соперника

23 мая в заключительном туре чемпионата Украины U-19 прошел матч между «Динамо» Киев и «Колосом» Ковалевка.

На 32-й минуте матча игрок киевского «Динамо» Владимир Озимай так хотел отобрать „кожаного“, что в итоге снес главного арбитра матча и игрока «Колоса».

Арбитр Артем Тищенко поднялся сразу, а вот игрок «Колоса» Алексей Безручук боль почувствовал.

Кстати, именно Безручук вырвал победу для «Колоса» на 90+4-й минуте матча.