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Молодежные турниры
23 мая 2025, 17:10 |
601
0

ВИДЕО. Пошел на таран. Игрок Динамо U-19 снес арбитра и соперника

Курьезный эпизод произошел в матче 30-го тура чемпионата Украины U-19

23 мая 2025, 17:10 |
601
0
ВИДЕО. Пошел на таран. Игрок Динамо U-19 снес арбитра и соперника
ФК Динамо Киев

23 мая в заключительном туре чемпионата Украины U-19 прошел матч между «Динамо» Киев и «Колосом» Ковалевка.

На 32-й минуте матча игрок киевского «Динамо» Владимир Озимай так хотел отобрать „кожаного“, что в итоге снес главного арбитра матча и игрока «Колоса».

Арбитр Артем Тищенко поднялся сразу, а вот игрок «Колоса» Алексей Безручук боль почувствовал.

Кстати, именно Безручук вырвал победу для «Колоса» на 90+4-й минуте матча.

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо - Колос Колос Ковалевка Колос Ковалевка U-19 курьезы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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