В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч проходит на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.

После девяти сыгранных минут в Александрии прозвучала сирена, оповестившая о воздушной тревоге. Команды возобновили игру в 16:00.

На 34-й минуте «Ворскла» воспользовалась ошибкой защиты «Ингульца» и открыла счёт в матче. Первый гол в поединке забил нападающий Владислав Кулач.

ВИДЕО. Ошибка в защите. Ворскла вышла вперед в матче с Ингульцом