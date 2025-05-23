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  4. ВИДЕО. Ошибка в защите. Ворскла вышла вперед в матче с Ингульцом
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 16:28 | Обновлено 23 мая 2025, 17:28
664
0

ВИДЕО. Ошибка в защите. Ворскла вышла вперед в матче с Ингульцом

Владислав Кулач забил первый мяч в игре

23 мая 2025, 16:28 | Обновлено 23 мая 2025, 17:28
664
0
ВИДЕО. Ошибка в защите. Ворскла вышла вперед в матче с Ингульцом
ФК Ворскла. Владислав Кулач

В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч проходит на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.

После девяти сыгранных минут в Александрии прозвучала сирена, оповестившая о воздушной тревоге. Команды возобновили игру в 16:00.

На 34-й минуте «Ворскла» воспользовалась ошибкой защиты «Ингульца» и открыла счёт в матче. Первый гол в поединке забил нападающий Владислав Кулач.

ВИДЕО. Ошибка в защите. Ворскла вышла вперед в матче с Ингульцом

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ингулец - Ворскла Владислав Кулач
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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