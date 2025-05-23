Украина. Премьер лига23 мая 2025, 16:00 | Обновлено 23 мая 2025, 16:01
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Отбой воздушной тревоги. Стало известно, когда возобновят игру в Киеве
Матч 30-го тура между Оболонью и Левым Берегом продолжат в 16:05
23 мая 2025, 16:00 | Обновлено 23 мая 2025, 16:01
263
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23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».
Игра была приостановлена из-за воздушной тревоги на 5-й минуте матча.
Уже известно, что игра возобновится в 16:05 по киевскому времени.
Обе команды ведут борьбу за выживание. В итоге этой игры одна команда точно сохранит себе место в УПЛ.
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