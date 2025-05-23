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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 16:00 | Обновлено 23 мая 2025, 16:01
263
0

Отбой воздушной тревоги. Стало известно, когда возобновят игру в Киеве

Матч 30-го тура между Оболонью и Левым Берегом продолжат в 16:05

23 мая 2025, 16:00 | Обновлено 23 мая 2025, 16:01
263
0
Отбой воздушной тревоги. Стало известно, когда возобновят игру в Киеве
Оболонь-Арена

23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».

Игра была приостановлена из-за воздушной тревоги на 5-й минуте матча.

Уже известно, что игра возобновится в 16:05 по киевскому времени.

Обе команды ведут борьбу за выживание. В итоге этой игры одна команда точно сохранит себе место в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Левый Берег Киев воздушная тревога Оболонь - Левый Берег
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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