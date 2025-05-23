Отбой воздушной тревоги. Стало известно, когда возобновят игру в Киеве

23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».

Игра была приостановлена из-за воздушной тревоги на 5-й минуте матча.

Уже известно, что игра возобновится в 16:05 по киевскому времени.

Обе команды ведут борьбу за выживание. В итоге этой игры одна команда точно сохранит себе место в УПЛ.