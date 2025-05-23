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Кубок Шотландии
Абердин
24.05.2025 17:00 - : -
Селтик
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Шотландия
23 мая 2025, 15:25 | Обновлено 23 мая 2025, 16:08
26
0

Абердин – Селтик. Прогноз и анонс на финал Кубка Шотландии

Поединок состоится 24 мая в 17:00 по Киеву

23 мая 2025, 15:25 | Обновлено 23 мая 2025, 16:08
26
0
Абердин – Селтик. Прогноз и анонс на финал Кубка Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Селтик

24 мая на «Хэмпден Парк» пройдет финальный матч кубка Шотландии, в котором «Абердин» встретится с «Селтиком». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

«Абердин»

Команда памятна в основном за счет того, что тут когда-то начинал тренерскую карьеру еще не сер Алекс Фергюсон. Особняком стоит 1983-й год, с Кубком Кубков и Суперкубком УЕФА. Впрочем, через 2 года был последний, пока что, чемпионский статус. Впрочем, относительно недавно, в 2014-м, взяли трофей, пусть и Кубок Лиги, да и в чемпионате довольно часто добивались пропуска на международную арену. Но в прошлом сезоне был фактически провал, с 7-м местом в Премьершипе.

Сейчас получилось заметно прибавить. Безусловно, не настолько, чтобы как-то озадачить «Селтик» или хотя бы «Рейнджерс», но до последнего боролись за 3-ю позицию. И, главное, в Кубке получилось воспользоваться удобным жребием. Для выхода в финал достаточно было последовательно выбить «Элгин Сити», «Данфермлин», «Куинс Парк» и «Хартс».

«Селтик»

Клуб почти безоговорочно доминирует в шотландском футболе. Раз все же Джеррард сумел прервать доминирование, подняв на первое место «Рейнджерс». Но это было именно что исключение, ведь как только Стивен ушел, все вернулась на круги своя. И остаются там даже сейчас.

В новом сезоне подопечные Брендана Роджерса еще и в Лиге чемпионов себя достойно проявили, выйдя там в плей-офф и поборовшись там с «Баварией» – проиграв 1-2 дома, открывали счет в Мюнхене, причем только в дополнительные минуты фаворит сровнял. На внутренней арене выиграно снова все, и только в финале Кубка Лиги были проблемы. Впрочем, после 3-3 в игровое время все равно «Рейнджерс» обыграли, пусть и в серии послематчевых пенальти.

Статистика личных встреч

В прошлом году «Абердин» трижды заканчивал основное время поединков вничью. Но потом «Селтик» выиграл все три поединка, причем были 6-0 и 5-1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной борьбы. Ставим на то, что тут фаворит из Глазго добьется успеха при форе «-1 гол» (коэффициент – 1,94).

Прогноз Sport.ua
Абердин
24 мая 2025 -
17:00
Селтик
Победа Селтика с форой (- 1 гол) 1,94 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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