Украина. Премьер лига23 мая 2025, 15:43 |
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Сыграли 5 минут. Матч Оболонь – Левый Берег приостановлен из-за тревоги
В Киеве объявлено о воздушной опасности
23 мая 2025, 15:43 |
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23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».
Для обеих команд эта игра очень важна, ведь ее итогам один коллектив точно сохранит прописку в элитном дивизионе.
На 5-й минуте матча игра была приостановлена из-за воздушной тревоги, которую объявили в Киеве.
Старт матча был за «пивоварами». Они создали два момента и подали один угловой.
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