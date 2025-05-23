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  4. Сыграли 5 минут. Матч Оболонь – Левый Берег приостановлен из-за тревоги
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 15:43 |
151
0

Сыграли 5 минут. Матч Оболонь – Левый Берег приостановлен из-за тревоги

В Киеве объявлено о воздушной опасности

23 мая 2025, 15:43 |
151
0
Сыграли 5 минут. Матч Оболонь – Левый Берег приостановлен из-за тревоги
Оболонь-Арена

23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».

Для обеих команд эта игра очень важна, ведь ее итогам один коллектив точно сохранит прописку в элитном дивизионе.

На 5-й минуте матча игра была приостановлена из-за воздушной тревоги, которую объявили в Киеве.

Старт матча был за «пивоварами». Они создали два момента и подали один угловой.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Левый Берег Киев Оболонь - Левый Берег воздушная тревога
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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