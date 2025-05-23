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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 15:26 |
66
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия

Поединок 30-го тура Премьер-лиги состоится 24 мая в 13:00 по киевскому времени

23 мая 2025, 15:26 |
66
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия
ФК Черноморец Одесса

24 мая состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и «Александрия».

Поединок пройдет на арене «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Кучера набрали 22 балла и занимают 16-е место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на второй позиции, в активе клуба – 66 очков.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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