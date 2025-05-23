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  4. ЛЮБЕНОВИЧ – о своем сходстве с Луисом Энрике и о финалах еврокубков
Лига Европы
23 мая 2025, 15:28 |
196
1

ЛЮБЕНОВИЧ – о своем сходстве с Луисом Энрике и о финалах еврокубков

Бывший тренер «Миная» пообщался с журналистом

23 мая 2025, 15:28 |
196
1
ЛЮБЕНОВИЧ – о своем сходстве с Луисом Энрике и о финалах еврокубков
ФК Минай. Желько Любенович

Экс-наставник «Миная» Желько Любенович в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о финале Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от еврокубковых финалов «Бетис» – «Челси» и «ПСЖ» – «Интер», а также рассказал о том, что его часто путают с наставником парижан Луисом Энрике.

– Желько, как оцените финал Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (1:0)? Смотрели вы матч?

– Финал я смотрел, конечно. Скажу так: как они играли весь чемпионат, так сыграли и финал. Мне вообще не понравилось. Поэтому эти две команды вообще не заслуживают трофея Лиги Европы. Но все равно я рад, что «Тоттенхэм» впервые за долгое время выиграл какой-то кубок. Но именно игра мне вообще не понравилась.

– А какие у вас ожидания от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер»?

– Я обожаю то, как играет «Интер» уже второй год. Я рад, что миланская команда в финале. Надеюсь, что «нерадзурри» выиграют трофей. Правда, их соперником является «ПСЖ» с тренером Луисом Энрике. Мне постоянно говорят, что я похож на него. Даже сейчас на границе, когда возвращался из Украины домой в Сербию, пограничник из Венгрии в компьютере нашел Луиса Энрике и говорит мне: «О! Это ты! Это ты! Луис Энрике» (смеется). И это уже не первый раз я сталкиваюсь с этим. «ПСЖ» играет в очень хороший, красивый, атакующий футбол. Парижане показывают очень качественный футбол. Поэтому, я думаю, будет очень интересный финал.

– И в финале сыграет за «Интер» Генрих Мхитарян, с которым вы в чемпионате Украины пересекались.

– Да, он молодец. Мхитарян много-много лет держится на таком уровне. Он молодец. Я рад за него.

– А от финала Лиги конференций «Бетис» – «Челси» что ждете?

– «Бетис» с приходом в команду бразильца Антони играет в невероятный футбол. Я бы больше хотел, чтобы «Бетис» выиграл Лигу конференций. Но «Челси» в этом году достаточно стабильно играет. Это будет интересный финал, я считаю. Может ли «Бетис» зацепиться за титул? Думаю, что может. Он играет в очень интересный и атакующий футбол. Команда из Севильи не боится играть с любой командой. Поэтому может.

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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