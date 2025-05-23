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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 14:25 | Обновлено 23 мая 2025, 14:46
144
0

Стали известны составы команд на матч УПЛ Ингулец – Ворскла

Поединок 30-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30

23 мая 2025, 14:25 | Обновлено 23 мая 2025, 14:46
144
0
Стали известны составы команд на матч УПЛ Ингулец – Ворскла
УПЛ

В пятницу, 23 мая, состоится поединок между клубами «Ингулец» и «Ворскла» в 30-м туре Украинской Премьер-лиги.

Команды проведут поединок в городе Александрия на стадионе «Ника». Главным арбитром матча станет Александр Шандор из Львова.

Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Перед началом встречи «Ингулец» находится на 15-м месте в турнирной таблице (23 пункта), а вот «Ворскла» занимает 13-ю позицию (26 баллов).

Составы команд на «Ингулец» – «Ворскл

«Ингулец»: Паламарчук (к), Дхтярюк, Малыш, Пушкарёв, Дубилей, Гаджук, Лосенко, Фарасеенко, Могильный, Пятов, Волохатый

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к), Челядин, Скляр, Салабай, Кане, Кулач, Ндукве

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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